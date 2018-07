L’arxiu d’Andorra la Vella recorda Julio Iglesias

L’Arxiu Comunal d’Andorra la Vella proposa un Document del mes amb regust estiuenc i ens recorda que el 29 de juliol de 1989 el cantant Julio Iglesias va començar la seva gira Raíces a la capital del país, concretament a l’Estadi Comunal. En aquell període, el madrileny ja feia anys que era un reconegut cantant i figura mediàtica arreu del món, capaç d’omplir de milers i milers d’ànimes els seus concerts.

Petit comité

A Andorra els qui van poder gaudir d’Iglesias oscil·len entre els 4.000 i els 8.000 afortunats, depenent de les fonts i segons cita l’Arxiu Comunal en l’esmentat document. Val a dir que el concert que va fer Julio Iglesias en el marc d’aquella mateixa gira a Madrid va aplegar fins a 80.000 persones i, per tant, ens imaginem que el d’Andorra va ser com una mena de caramelet pels seus seguidors que el van poder gaudir en petitíssim comitè.



No obstant això, segons reculls de premsa de l’època que parafraseja ara l’Arxiu Comunal, l’exfutbolista va arribar a Andorra amb un seguici de seguretat, tècnics i muntadors fins a provocar un rebombori al nivell de qualsevol visita de Cap d’Estat. El preu de les entrades per al concert a l’Estadi Comunal va ser d’entre 3.000 i 7.000 de les antigues pessetes, entre 18 i 42 euros, aproximadament.



El diari Andorra 7 va recollir: «[...] venia, com era d’esperar, amb un petit exèrcit de goril·les de seguretat (principalment cubans i nicaragüencs), secretaris i promotors nord-americans, hostesses i gent per muntar i desmuntar l’escenari».

Les cròniques periodístiques de l’estiu de fa 29 anys també asseguren que el públic va ser majoritàriament femení.

Rècord

Raíces va vendre 700.000 còpies en dues setmanes al mercat espanyol i es va convertir en el disc amb més vendes, fins a aquell moment, de la discografia espanyola, coincidint amb el vintè aniversari de l’arribada d’Iglesias als escenaris, després de patir un greu accident de trànsit que el va allunyar de la titularitat a la porteria del Real Madrid.Va ser precisament un infermer de l’hospital on estava ingressat que li va regalar la primera guitarra perquè s’animés i guanyés mobilitat, perjudicada desp´res del greu incident.