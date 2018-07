Doble ració de saxo cuinada per Guillem Tudó

Guillem Tudó va oferir ahir al migdia a Sant Serni de Nagol i a la tarda a Sant Miquel d’Engolasters un concert titulat Saxo a solo, en què va interpretar els grans clàssics del jazz i del blues. Tal com va comentar el músic, es tracta d’un repertori que pretén ser «un viatge» per aquestes composicions.



El fet de tocar a esglésies romàniques i a més, dur-hi música com jazz o blues és «un contrast»,en paraules de Tudó, que va subratllar el fet que a Sant Serni de Nagol no s’havia fet «mai cap concert».



El músic va remarcar que l’aproximació dels concerts a esglésies que la major part de l’any estan tancades és «un projecte molt bo», ja que permet al públic no només gaudir de la música sinó també «veure patrimoni». La proposta s’emmarca en el cicle ONCA Bàsic, que al llarg de l’estiu oferirà diferents concerts en llocs patrimonials del país.



Els concerts oferts per Tudó van incloure peces de George Gershwin, Glen Miller o Sydney Bechet, per culminar amb «la cirereta del pastís»: My way de Claude François.