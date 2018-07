Moviments del PS i L’A a Canillo i la Massana per fer llistes parroquials

El clima preelectoral s’ha instal·lat al país des de fa setmanes. Liberals i socialdemòcrates no només ja han triat el seu cap de llista, sinó que han oficialitzat el seu pacte per anar conjuntament a les llistes parroquials. SDP, rebotat després de quedar fora d’una proposta que havien fet ells mateixos, està començant a moure fils en algunes parròquies i el seu líder, Jaume Bartumeu, no descarta tornar-se a presentar. I en mig de tot, Eusebi Nomen ha tornat a sortir a l’escenari amb la idea de crear un nou partit, Candidatura Sobiranista, malgrat que encara no ha desvetllat qui el seguiria. Mentrestant, DA encara no ha anunciat qui serà la nova cara visible del partit, malgrat que el nom de Xavier Espot sembla ser el que més consens genera. I els UL s’han començat a allunyar de la idea de concorrer juntament amb els taronges per desavinces en les línies principals de l’acord d’associació. Entre mig de tot aquest batibull de possibilitats, les parròquies més complicades de formar llista agafen protagonisme. Canillo i la Massana han sigut escenari els darrers dies de moviments especialment per part dels liberals, els socialdemòcrates i Eusebi Nomen.



Segons diverses fonts consultades, els liberals Jordi Gallardo, Ferran Costa i Amadeu Rosell haurien mogut ja alguns fils entre els canillencs per intentar trobar prou suports per fer llista en una parròquia dominada únicament per DA. Les fonts van informar que la idea és trobar gent que al llarg del temps han estat vinculades amb el partit però que actualment per diverses raons estaven més desvinculades del dia a dia polític. Moviments que també s’estarien produint per part dels socialdemòcrates, ja que segons fonts properes als liberals, Judith Salazar veuria amb bons ulls el pacte i podria involucrar-se en la política parroquial. Amb tot, encara no s’han mantingut converses sobre com encaixar l’aliança per la dificultat prèvia de trobar prou gent per formar llista.



Les mateixes fonts van confirmar que Eusebi Nomen també estaria movent contactes a Canillo amb la intenció d’agrupar descontents de diverses formacions amb l’objectiu, si no de guanyar, sí de complicar la victòria a DA.

La situació de la Massana

També a la Massana s’estarien iniciant acords per guanyar terreny electoral. Amb la ruptura del grup liberal i la marxa dels lauredians i massanencs, els de Jordi Gallardo necessiten trobar un nom de consens que els ajudi a guanyar posicions. Una de les persones de la qual més a sonat el nom és l’actual cònsol major massanenc, David Baró. Però com ell ja ha dit per activa i per passiva, la seva voluntat no seria saltar a la política nacional i, de fet, segurament ni passaria per seguir a la comunal. En aquest sentit, i segons fonts consultades, els liberals ja tindrien un altre nom en ment amb qui estarien treballant. Caldrà veure en quina posició queden els membres de Ciutadans Compromesos, ja que n’hi ha que podrien donar suport als escindits i d’altres mantenir-se al partit.

Per part dels socialdemòcrates, es desconeix en quin punt es troben les negociacions, ja que la presència de la formació a la parròquia és minsa.

Sant Julià i Unió Laurediana

L’altra gran incògnita és Sant Julià de Lòria, on Laurèdia en Comú va donar la sorpresa en les darreres comunals. Amb la marxa de Pintat d’L’A, els liberals tenen més complicada la seva presència. I amb el paper que l’actual mandatari comunal, Josep Miquel Vila, va jugar en l’afer de les transferències comunals, els demòcrates van perdre iniciativa. Va ser en aquest context que es va especular amb una aliança entre UL i DA que permetria recuperar la localitat laurediana als pintadistes i als taronges. Després de l’anunci divendres passat, però, de l’acord per la transitòria de 30 anys per al tabac en el marc de l’acord d’associació amb la Unió Europea, els UL van deixar molt clar que no es veien anant de la mà del partit liderat per Toni Martí.

la capital, Escaldes, ordino i Encamp

Les parròquies on aparentment és més fàcil que l’aliança entre L’A i PS agafi forma són Ordino, Encamp, Andorra la Vella i Escaldes-Engordany per ser les tres en les quals les dues forces tenen més representació. Amb tot, els darrers dies el comitè liberal escaldenc ha protagonitzat la informació política amb la marxa de tres dels seus membres per desavinences amb el tracte de la cúpula de la formació. En aquest context, els progressistes també han aprofitat per entrar al joc. Bartumeu ja ha mantingut converses amb alguns d’ells per intentar recoleptar descontents amb els que l’han deixat de banda del pacte que ell mateix va proposar. També hauria mogut fils en el mateix sentit Eusebi Nomen, malgrat que les fonts consultades han assegurat que els tres exmembres liberals no estarien d’acord amb punts principals del programa de Candidatura Sobiranista com ara la visió d’Europa o la no despenalització de l’avortament.