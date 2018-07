El pilot accidentat dissabte mantindrà la mobilitat

El pilot de l’ultralleuger monoplaça que dissabte es va estavellar a la zona del Camp de Claror, a Sant Julià de Lòria no pateix «danys neuronals» a la columna, té sensibilitat a les cames i respon bé als estímuls, segons va informar el cap de guàrdia ahir al vespre a EL PERIÒDIC. L’home, francès de 59 anys, té una vèrtebra fracturada i, en un primer moment, es va patir per si la seva mobilitat se’n veuria ressentida, un extrem que el cap de guàrdia va desmentir «sempre ha tingut sensibilitat a les cames» i va afegir: «Segueix estable i a planta».

Des del centre mèdic també van informar que durant aquesta setmana se l’intervindrà per ajudar al guariment de la vèrtebra fracturada «molt probablement aquí», és a dir, que no caldrà traslladar-lo a un centre especialitzat en aquestes lesions com s’apuntava ahir.

El rescat

Els bombers van explicar en declaracions a l’agència ANA que el rescat del pilot, dissabte, va ser complicat i va requerir el Grup de Rescats de Muntanya (GRM). L’aeronau va caure en una zona boscosa, rocosa i de molt difícil accés pels equips de rescat. L’home no va perdre la consciència en cap moment i els bombers el van traslladar en helicòpter a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Els bombers andorrans van ser alertats pels espanyols de la caiguda de l’aeronau pocs minuts després de les 18.30 hores de dissabte.

Les causes

A hores d’ara, no han transcendit els motius pels quals l’aeronau va perdre altura fins a acabar-se precipitant a la parròquia de Sant Julià de Lòria i sembla que es dirigia a l’aeròdrom de la Cerdanya.

En els últims dos mesos s’han estavellat fins a tres ultralleugers a la zona del Pirineu. L’accident més greu va tenir lloc el 15 de maig a tocar de l’aeroport de la Seu d’Urgell, quan dues persones van perdre la vida.