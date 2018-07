Stop Violències pateix agressions al Roser d’Ordino

Cal un recinte per garantir la continuïtat de l’esdeveniment

A més, Stop Violències va difondre els fets a través de Facebook on van rebre alguns «atacs d’odi» que van esborrar i que també denunciaran en les properes hores. «No deixarem cap agressió sense resposta», van assegurar.

L’associació feminista Stop Violències va informar ahir a través de les seves xarxes socials d’una agressió patida la matinada del dissabte al diumenge a les festes del Roser d’Ordino quan un home va trencar la taula d’informació del grup des de la qual feien difusió de la campanya No i punt, respecta’ns la festa de totes. Segons les feministes, seguidament els acompanyants de l’home es van posar agressius. L’associació va denunciar els fets davant de la Policia ahir a la tarda i va lamentar que els agressors es reincorporessin a la festa com si res hagués passat.

Per El Periòdic

