Les entranyes del circ

Tot i els mesos d’assaig a la central quebequesa del Cirque du Soleil dels números que conformen Diva, el nou espectacle dels quebequesos exclusiu per a Andorra, les últimes dues setmanes han sigut intenses, una vegada desplaçat ja tot l’equip al Principat, segons van explicar les directores artístiques de Diva, Lydia Bouchard i Sonya St. Martin. S’autodefineixen com «un monstre bicèfal» perquè de la seva substància grisa ha sortit tot el que passa a Diva. És la primera vegada que venen a Andorra però expliquen que «el país és una llegenda» per als integrants del circ i, segons ens van dir és un destí molt demanat. «No perquè sigui més fàcil, som igual d’exigents en tots els espectacles sinó perquè plantar la carpa aquí és més maco, mira quines muntanyes», va assegurar.



Tot i així, tot són nous excepte un dels responsables de vestuari que fa els últims retocs a la carpa adjacent a la de l’espectacle i un parell de persones més. «D’artistes n’hi ha 26 i no tenim recanvi, no fem torns,tots sortim tots els dies» i si passa algú es torça un turmell o una de les dues magnífiques cantants en directe, el punt fort de l’espectacle, es queda afònica: «Som professionals i ens preparem per a això, sabem com donar-nos suport uns als altres i, arribat el moment, podríem tirar endavant sense una persona», va explicar St. Martin mentre no deixava de tocar la taula de fusta. L’envelat adjunt fa les funcions de sastreria, camerino, menjador, gimnàs i sala de descans. Durant la visita per aquesta part, que és pròpiament un altre espectacle complementari al que es pot veure a l’escenari, les directores artístiques van ensenyar com els artistes s’automaquillen, «rebem classes i hem de ser capaços de fer-ho en un màxim d’una hora, als homes els costa una mica més al principi però n’hi ha que tenen molt de talent». Bouchard també va assegurar que estan còmodes i que estan acostumats a aquest tipus d’espais. Preguntades per si no els agradaria més tenir un lloc fix en lloc d’una carpa, van dir que «estaria bé», sense profunditzar molt més en el tema i incidint en què estan acostumats a treballar en envelats.



El recinte multifuncional

Qui sí que va obrir àmpliament el meló del recinte multifuncional va ser el director d’Andorra Turisme, Betim Budzaku: «Aquest o el pròxim serà l’últim any que fem el Cirque du Soleil aquí. Com a lloc cèntric està molt bé però és un pàrquing», va etzibar. Per a Budzaku, no té sentit que un país com Andorra que rep «8,3 milions de turistes a l’any no tingui un recinte».

El director d’Andorra Turisme va voler deixar clar que, en cap cas, el Govern ha passat el full d’aquest capítol: «No s’ha descartat ni molt menys però hi ha dificultats de pressupost perquè per fer-ho bé necessites diners». Budzaku es va mostrar positiu sobre els avenços al respecte del recinte multifuncional en la pròxima legislatura: «Hi haurà eleccions aviat i ja veurem si el Govern apostarà, jo espero que sí perquè ara ja hem superat els primers anys del Cirque en què la gent criticava que això no funcionaria, ara s’ha vist que hem revolucionat les xifres del turisme al juliol».

A més, Budzaku, tot i que va lloar la centralitat de l’actual emplaçament, no va descartar que el circ es pugui instal·lar en una altra parròquia en properes edicions.



El circ es vol quedar

A hores d’ara, hi ha un any més de contracte signat amb el Cirque du Soleil i les responsables van informar ahir que començaran a treballar en el proper espectacle «immediatament quan acabin les actuacions de Diva», encara que no van poder aclarir si seguirà un mateix paraigües temàtic, com va passar en el cas de les cinc edicions d’Scalada. El que sí que van deixar molt clar va ser que volen convertir-se en una tradició dels estius andorrans. «Si depèn de nosaltres, volem allargar el contracte i venir tots els anys, estem molt a gust i en sintonia amb Andorra», va assegurar la directora adjunta de Negoci i Operacions, Céline Payelle.

Drets d’autor



Després de certa polèmica pels diners del pressupost invertits en els drets d’autor de les cançons d’aquestes dives, algunes peces que les directores volien incloure a l’espectacle van caure, segons van confirmar elles mateixes, encara que no van voler entrar en el detall de les cançons i van assegurar que el més important era que l’espectacle havia seguit endavant i havia rebut molt bona acollida del públic.



Menys circ i més música

Preguntades sobre les impressions dels espectadors de la nit de l’estrena durant la qual tothom va poder constatar que les coreografies i la música guanyen els números circenses en l’espectacle Diva, tant Bouchard com St Martin es van mostrar satisfetes «perquè aquest era el nostre objectiu», van assegurar mentre es miraven amb complicitat. «Volíem que no fos un espectacle tant de circ per mostrar que som més que un circ i estem oferint un espectacle ple de talent».

A més, les directores van valorar molt positivament que el tipus d’espectacle i la talla de l’envelat permeten «crear un vincle entre l’espectador i els artistes» i trencar les distàncies entre acròbates, ballarins, cantants i el públic.