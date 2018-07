El Sipaag i bombers no negociaran la llei de la Funció Pública amb DA

El Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (Sipaag) i l’Associació de Bombers (ABA), van confirmar ahir que no tenen intenció d’asseure’s a negociar amb el grup parlamentari de DA les esmenes a la llei de la Funció Pública. Els responsables dels dos col·lectius, Lluís Anguita i Joan Torra, ho van explicar a EL PERIÒDIC.



La decisió del Sipaag la va prendre la junta del sindicat la setmana passada i ja s’ha comunicat, també a la plataforma. Anguita va deixar clar que «nosaltres no volem aquesta llei i el que no farem és anar allà per si en podem treure tres o quatre acords. Què en trauríem? Si hi ha més de 20 punts que no volem!». Des del seu punt de vista, el desacord és massa gran i no es confia que se’n pugui treure res. «És més, si acceptem això, el més probable és que d’aquí a un temps ens diguin que els sindicats hi vam estar d’acord», va exposar. D’aquesta manera va recordar que els funcionaris ja van deixar clar al carrer, amb una vaga, que rebutjaven la llei que el Govern finalment va entrar a tràmit. A més, va indicar que no volen entrar en el joc «a les vistes d’unes eleccions i menys quan hi ha hagut partits que han dit que pararien aquesta llei».



De la seva banda, Torra, també va explicar que «no hi anirem vista l’experiència que vam tenir amb la llei de bombers». Amb tot, no se sap quin és el posicionament de la plataforma. Anguita va indicar que havia comunicat la seva decisió i no havia rebut resposta. El president de l’ABA va admetre que feia dies que la plataforma no es reunia i que per tant encara no s’havia pogut tractar la qüestió.



Cal recordar que el text de la nova llei de la Funció Pública va entrar a tràmit parlamentari amb el desacord total dels sindicats, que no compartien bona part del text ni tampoc la manera com s’havien dut a terme les negociacions. Els representants dels funcionaris en tot moment es van queixar de la manca de diàleg per part del Govern i en especial de la ministra de Funció Pública, Eva Descarrega.