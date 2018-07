Millores a la passarel·la del centre esportiu del Pas

La passarel·la que dona accés al centre esportiu del Pas de la Casa serà objecte d’una remodelació per tal de corregir el deteriorament que pateix. Segons va explicar el conseller d’obres públiques i urbanisme del Comú d’Encamp, Jordi Rich, l’espai destinat als cotxes, que té una estructura metàl·lica, «després de tants anys» s’ha deteriorat, si bé no presenta cap risc. Així doncs, la corporació ha decidit sanejar l’estructura metàl·lica a més de canviar tota l’estructura de vidre que cobreix actualment la passarel·la per un material «que absorbeixi millor el moviment i la dilatació, ja que el vidre té molta tendència a trencar-se», va concretar.



Rich va indicar, però, que encara no es té el detall de tot el que s’haurà de dur a terme, ja que tot just fa un parell de setmanes es va adjudicar la redacció del projecte i la direcció d’obres. De moment el comú ha destinat 10.972 euros a la redacció del projecte, que haurà d’estar enllestit en un termini de 3 mesos. D’aquest estudi també n’haurà de sortir una proposta de remodelació de la part de la passarel·la que utilitzen els vianants. El conseller va manifestar que també es considera que necessita millores, de manera que s’ha demanat als redactors del projecte que els facin una proposta. «Volem que sigui un espai més amable per als ciutadans», va indicar.



El comú té una partida de 270.000 euros prevista al pressupost per fer tots aquests treballs, si bé fins que no s’hagin adjudicat no se sabrà amb exactitud el cost que tindran. Jordi Rich va remarcar que «som sensibles amb el Pas i sabíem que tocava un repàs estructural i de manteniment que és el que farem».