L’activitat de les comissions al Consell, aturada al juliol

La junta de presidents va acordar ahir, malgrat les diferències de criteri, no habilitar dies perquè les comissions legislatives puguin avançar feina durant el mes de juliol. Així ho va explicar el síndic general, Vicenç Mateu, que va admetre que s’havia produït un «debat» en el si de la junta. I és que Govern té especial interès a poder avançar feina, ja que tal com va recordar Mateu a dia d’avui hi ha 28 textos a tràmit parlamentari. Amb tot, va remarcar que «encara que no es reuneixin les comissions hi haurà dos mesos per poder analitzar els projectes de llei i de cara a la tardor tenir-ho acotat perquè aquests textos es puguin aprovar».



De fet, en la junta de presidents d’ahir també es va decidir que la darrera sessió de Consell General serà el dia 26 de juliol i que és totalment segur que s’hi podran debatre el projecte de llei de suport als emprenedors així com el projecte de llei d’ordenament del sistema educatiu andorrà. A més, el síndic va indicar que també es té molt avançada la feina pel que fa al projecte de llei de productes ecològics i que per tant també podria arribar a entrar al ple, igual que el projecte de llei de modificació de la llei d’intercanvi automàtic d’informació en matèria fiscal.



La pròxima junta de presidents se celebrarà el 3 de setembre. Segons va afirmar el síndic, malgrat l’aturada de l’activitat parlamentària, la idea és que un cop es torni a la feina «es comenci a treballar sense pausa i sense esperar massa dies», per això es reprendrà l’activitat abans del dia de Meritxell.