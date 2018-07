Andorra la Vella «batallarà» per quedar-se el Cirque du Soleil

Malgrat que el gerent d’Andorra Turisme, Betim Budzaku, va indicar dissabte que Andorra la Vella i el Cirque du Soleil no van «agafats de la mà», la consellera de Promoció Turística i Comercial de la capital, Mònica Codina, es va mostrar convençuda que el comú farà tot el possible per mantenir el circ: «nosaltres batallarem perquè aquest tipus d’espectacles continuïn a la nostra parròquia», va dir, tot i reconèixer que a Andorra la Vella encara «falta un espai multifuncional».



Segons Codina, el comú es troba en una encreuada, ja que hi ha comerciants de la zona que veurien amb bons ulls que el circ canviés d’ubicació, perquè la seva instal·lació és una «hipoteca» que resta moltes places d’aparcament, mentre que d’altres, com els de Riberaygua, ho consideren un reclam. Respecte a la ubicació per l’any vinent, la consellera de Turisme va dir que s’estan mantenint converses, perquè «el que està clar, és que sigui el circ o altres espectacles, aquests esdeveniments són molt importants per a la parròquia». Així doncs, el nou aparcament del costat de la Dama de Gel «podria ser una opció», per ser un espai més ampli i en una zona més central. En aquest sentit, Codina va assegurar que la cònsol major, Conxita Marsol, «està tenint converses amb el ministre», però sense més concrecions.

Repte assolit

En el primer dia d’estrena, Diva, l’espectacle de la companyia canadenca d’enguany, va congregar a 5.000 espectadors i l’ocupació hotelera va fregar el 100% a la capital. Així i tot, Codina no consideraria un «fracàs» que el Cirque du Soleil marxés a una altra parròquia l’any que ve, ja que «si el circ marxa, a Andorra la Vella farem altres coses». Però va afegir: «esperem que no sigui així» i va repetir: «batallarem per quedar-nos-el».



D’altra banda, i a pesar del canvi de concepte i format que es mantenia des de fa cinc anys, el ministre de Turisme, Francesc Camp, va dir que, «tot i que no era gens fàcil», s’ha assolit el repte i Diva «és més que un espectacle de circ». A l’espera de les dades oficials, el ministre està content i satisfet de «la feina feta» i va assegurar que totes les opinions rebudes fins ara són «molt positives». Camp també va explicar que va anar a l’estrena de dissabte passat i va voler destacar l’actuació de les dues cantants que representen èxits versionats de les grans dives del pop, com Tina Turner, Alicia Keys, Rihanna, Britney Spears, Lady Gaga o Céline Dion.



Les entrades pels espectacles dels dissabtes al vespre ja estan totes venudes i només queden unes poques per a les sessions d’entre setmana.