Salvador i Sanz ofereixen avui un recital a les Bons

Cal un recinte per garantir la continuïtat de l’esdeveniment

Jonaina Salvador i David Sanz porten aquest nit l’espectacle Falla de Lorca al conjunt històric de les Bons d’Encamp. L’actuació està integrada en el cicle Encamp en clau de llum i tindrà lloc a les 22.00 hores. Es tracta d’un recital a veu i guitarra amb la soprano Jonaina Salvador i el guitarrista David Sanz, que estarà dividit en dues parts.El primer nucli del recital l’integraran les set cançons de Manuel de Falla. El poema que Lorca va dedicar al músic posa de manifest l’íntima relació musico-literària i d’amistat que existia entre les dues icones culturals espanyoles del segle XX. El segon nucli el formarà un conjunt de cançons de Federico García Lorca. Aquest recital, que és d’entrada lliure, però que requereix reserva prèvia, vol ser un testimoni de com plegats aquests dos intel·lectuals conciliaven tradició i modernitat, noves corrents estètiques i música popular. Abans de l’actuació es farà una visita cultural pels centres de la Mosquera i el de les Bons descobrir els racons i les històries d’un poble tradicional andorrà.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació