Vetlladors de la bona imatge

Sense voler pressionar-los però amb la intenció de motivar-los i que entenguessin la seva «responsabilitat social», la consellera de Promoció Turística i Comercial d’Andorra la Vella, Mònica Codina, va dir a una cinquantena de joves que seran «la imatge que els turistes s’enduran» de la capital aquest estiu. Es tracta dels nous informadors turístics que duran els mesos de juliol i agost estaran tant a l’Oficina de Turisme com en diferents punts de la parròquia per resoldre qualsevol dubte dels visitants, i que es van presentar ahir al matí al comú. La majoria dels informadors tenen entre 16 i 23 anys i en els dies vinents se’ls podrà veure vestint polo blau («com els Barrufets», va dir Codina) o verd, segons si estan a l’Oficina o el carrer. Aquests últims, a més, també faran enquestes (amb una moderna tauleta, res de paper i bolígraf) amb la intenció de descobrir les inquietuds i preferències dels visitants.



Futurs guies (o cònsols)

Gràcies a aquestes enquestes es va saber l’any passat que si bé molts turistes estaven satisfets amb el Centre Històric i l’oferta comercial, trobaven a faltar oferta de natura. Per aquest motiu enguany s’ha contractat un guia de muntanya que organitzarà visites guiades, «faciletes, d’unes quatre hores», per les valls del Madriu i d’Enclar.



Pel que fa als informadors, són estudiants de Turisme i des del comú esperen que aquesta inserció els serveixi per introduir-se a la parròquia. Codina els va explicar que el cònsol menor, Marc Pons, «va començar fent la funció de Barrufet» i ara s’ha convertit en un «polític de país». Així, la consellera va desitjar trobar-se assegut al comú a algun d’aquests joves en un futur no tan llunyà.