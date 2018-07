El PS guanya DA en intenció de vot per una diferència d’un 2,2%

La majoria dels andorrans votarien el PS en les properes eleccions. Els resultats de l’enquesta d’opinió política que el Centre de Recerca Sociològica de l’Institut d’Estudis Andorrans (CRES) va presentar ahir mostren que el nombre d’enquestats que optaria per la formació que lidera Pere López se situa un 2,2% per sobre dels que escollirien el partit del Govern. Dels prop de 400 andorrans que van participar al sondeig, un 11,7% votaria el PS i un 11%, DA. L’A es quedaria amb el 7,1% i SDP amb el 2,5%.



La representativitat de les dades perd força pel gran volum de persones que no saben què votar (el 43,5% dels enquestats), pels que van preferir no contestar (11,4%), els que votarien en blanc (8,5%) i els que no anirien a votar (1,7%). Si es deixen al marge tots aquests i es té en compte la simpatia dels enquestats cap als partits, el CRES calcula que la intenció de vot es decanta igualment pel PS en un 35,8% dels casos. Tot i això, la distància amb DA és molt curta, ja que un 33,6% escollirien el partit que està a l’Executiu.

L’evolució de l’opinió ciutadana cap al PS ha anat a millor des de l’enquesta de l’any passat. La intenció de vot favorable a la formació socialdemòcrata no arribava al 22%; és a dir, se situava 13 punts per sota.

Pendents dels pactes

Per veure l’impacte en els resultats de l’aliança política entre el PS i L’A, el director del CRES, Joan Micó, va comentar que s’haurà d’esperar a la propera enquesta, que es farà just abans dels comicis. «Quan vam començar a passar les enquestes ja s’havia dit que hi hauria un pacte, però l’acord es va fer oficial l’últim dia en què fèiem treball de camp», va detallar l’expert. Les trucades es van fer entre el 4 i el 21 de juny.



Així, Micó va admetre que els resultats a les eleccions podrien variar molt. En part, perquè alguns simpatitzants del PS deixaran de donar suport al partit per la unió amb els liberals, i viceversa. D’altra banda, encara hi ha molts indecisos pendents de nous moviments polítics i dels noms dels candidats que encapçalin les llistes de DA i SDP, els únics partits que encara no han escollit els seus líders.

L’altra gran dificultat per arribar a conclusions fiables en enquestes d’opinió política és la gran quantitat de persones que menteixen. Tal com va exposar Micó, la majoria de vots ocults provenen de persones que no volen dir que votaran un partit de dretes. Les persones d’esquerres, en canvi, tendeixen més a declarar el seu vot i definir-se com a progressistes. Per aquesta raó, només un 13,4% dels enquestats van admetre que van votar el grup liberal, quan en realitat, el partit va aconseguir un 27,68% de suport electoral el 2015. Per la mateixa raó, el nombre d’enquestats que van respondre que havien votat el PS està molt per sobre del percentatge que, en realitat, va optar per López.



En general, la majoria dels andorrans, un 20%, es considera de centre-esquerra. A diferència del que es va detectar l’any passat, els no andorrans es consideren més de dretes que els ciutadans amb nacionalitat andorrana. Un 13,8% dels andorrans s’inclouen en el grup de centre dreta. En el cas dels no andorrans, s’hi identifiquen un 9,1%.



Micó va voler subratllar que cada vegada es difumina més la divisió clàssica de l’espectre polític entre esquerra i dreta. Per contra, augmenta la quantitat de persones que s’autodenominen apolítiques.

Martí lidera el rànquing

Els andorrans continuen suspenent la gestió de Govern, amb un 4,84 sobre 10. Els no andorrans són menys exigents, i puntuen l’actuació de l’Executiu amb un 5,88. Pel que fa als líders polítics més ben valorats, el cap de Govern, Toni Martí, lidera el rànquing. Un total de 107 enquestats van apostar per Martí. Per sota seu, Jaume Bartumeu, d’SDP, va comptar amb la puntuació màxima per part de 52 persones. López completa el podi amb 42 persones que el van escollir com al millor.



A l’altra banda, els pitjors valorats són la subsíndica Mònica Bonell i el ministre de Salut, Carles Àlvarez Marfany. Només tres dels enquestats van triar-los com a millors líders polítics.

Tot i això, el rànquing varia al preguntar pel millor líder de grup parlamentari. En aquest cas, López encapçala la llista, seguit de Martí i de Víctor Naudi. Per als no andorrans, López manté la posició, però el segon lloc va per a l’independent Sílvia Bonet i, el tercer, pel cap de l’Executiu.