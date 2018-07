Espot, considerat el millor líder per sota de Martí

Xavier Espot, titular de la cartera d’Afers Socials, Justícia i Interior, és el ministre més ben valorat per la ciutadania andorrana, segons constata l’última enquesta d’opinió política del CRES. Espot se situa en la segona posició del rànquing quan la pregunta només accepta una única resposta. En aquest cas, només està per sota del cap de l’Executiu, Toni Martí. A la tercera posició se situa Jaume Bartumeu, president d’SDP.



En la pregunta que admetia més d’una resposta, és a dir, que permetia que els enquestats escollissin més d’un nom, Espot se situa al quart lloc de la llista. En total, 31 persones de les 400 van mencionar Espot. Per sobre seu, només es troba el president del PS, Pere López, amb el 10,3%; Bartumeu, amb el 12,9%, i Martí, liderant la llista, amb un 26,5%.



Per sota d’Espot es troba el ministre de Finances, Jordi Cinca, que va ser considerat un dels millors líders polítics per 25 enquestats, que es tradueix en el 6,2% dels participants al sondeig. En el cas dels enquestats no andorrans, és Cinca el ministre més ben valorat, amb el 5,5% dels enquestats al seu favor. Espot baixa posicions i se situa al setè lloc, amb un 4,6% dels preguntats –19 persones– que el consideren el millor líder polític. En comptes d’Espot, la quarta posició l’ocupa la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol.

El candidat de da, a l’octubre

Espot és un dels noms que més sonen entre els possibles candidats a liderar la llista de DA. El partit al Govern, però, encara no ha decidit el líder que encapçalarà la campanya electoral. Segons va declarar ahir el ministre, la decisió no es prendrà durant l’estiu sinó que es farà pública a la tardor.



El ministre va voler deixar clar que no és afiliat a DA i, per tant, no està molt al corrent del que s’està decidint al voltant del candidat en el si del partit. Respecte al fet que l’oposició ja estigui pensant en clau electoral i ja hagi triat líder, Espot es va negar a escurçar la legislatura dels quatre als tres anys per dedicar-ne un de sencer a treballar per la campanya.