Cardelús, operat amb èxit, espera ser al GP d’Alemanya

Ahir a la tarda Xavi Cardelús va ser operat de la fractura que va patir a la clavícula esquerra dissabte a les classificatòries del Gran Premi d’Holanda del Mundial de Moto2, en patir una caiguda al circuit d’Assen, que no li va permetre disputar la cursa. La intervenció quirúrgica es va realitzar exitosament a l’Hospital Universitari Dexeus de Barcelona. El traumatòleg Xavier Mir el va operar d’una fractura al terç mitjà de la clavícula esquerra i va ser necessària una reducció oberta de la mateixa amb la fixació interna amb una placa bloquejada a compressió de sis orificis. Cardelús romandrà ingressat 24 hores i espera estar recuperat per al GP d’Alemanya, el 15 de juliol.

Per El Periòdic

