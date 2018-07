Gómez espera seguir guanyant protagonisme

Era una de les perles blaugranes que va decidir abandonar la Masia davant un projecte que considera millor. Sergio Gómez, jugador del Borussia Dortmund, va ser el primer jugador professional en passar pel Nike Camp, mostrant la seva satisfacció per l’aposta que va realitzar d’anar a la Bundesliga i la confiança que té en el futur.

Després de formar-se a l’FC Barcelona, a Alemanya se sent «molt content», afirma el jugador, «aprofitant les oportunitats que em dona l’entrenador i tots els minuts». I és que ja sap el que és disputar la Bundesliga. «Anava a jugar amb el sub-19 i entrenar amb el primer equip, però gràcies als bons entrenaments el míster m’ha donat la confiança de poder jugar dos partits i anar convocats altres dos», i amb l’arribada ara de Lucien Favre a la banqueta tocarà convèncer-lo i «entrenar més dur» per seguir gaudint d’oportunitats.

Ha fet camí, però encara «queda molt. S’ha fet fins ara el més fàcil però encara queda molt per davant, que segur que serà el més difícil». La pròxima temporada estarà amb el primer equip i tocarà «guanyar-me el lloc». Amb només 17 anys, té temps per fer-ho: «Soc jove, però també tinc ambició i tant de bo pugui gaudir de molts minuts». L’adaptació al Borussia Dortmund no se li ha fet complicada perquè té una filosofia amb «un joc molt semblant al del Barça, de toc, perquè és un dels millors clubs d’Alemanya al que li agrada tenir la pilota, portar la iniciativa del partit, i aquest joc em ve bé. En canvi m’he hagut d’adaptar al del sub-19, que és molt més directe, típic d’Alemanya. L’equip no s’ha d’adaptar a mi, sinó jo a ell».

La selecció espanyola acaba de ser eliminada al Mundial de Rússia, mostrant una molt pobre impressió i reclamant-se ja un relleu generacional. Els joves criden a la porta. Amb la sub-19 «hem treballat molt bé, hem aconseguit l’Europeu i la medalla d’or als Jocs del Mediterrani i ser subcampions del Món», demanant un lloc perquè «venen bones generacions» per suplir als actuals membres de l’absoluta.