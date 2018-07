Els preus dels lloguers, la preocupació dels no andorrans

El motiu principal dels enquestats no andorrans que consideren que la situació política al país és dolenta o molt dolenta té a veure amb els alts preus dels lloguers. Això se’n desprèn de les dades de l’última enquesta del CRES, presentades ahir a Sant Julià de Lòria. Dels preguntats sense nacionalitat andorrana, un 14% va dir que el panorama de la política al Principat està molt o molt malament. D’aquests, un 21,6%, és a dir, un total de 12 persones, van arremetre contra els imports a què han de fer front cada mes per poder viure en un pis.



Per primer cop, el CRES va preguntar per les raons i va posar en comú les respostes. A banda del problema de l’habitatge, el segon motiu de preocupació que provoca descontentament cap a la política per part dels no andorrans és la manca de projecte del Govern, la gestió del país que en fa i la presa de decisions incorrectes. Dels 400 enquestats, 57 no andorrans van valorar la situació política com a dolenta o molt dolenta. Els residents amb nacionalitat andorrana són més pessimistes: un total de 102 persones van suspendre la situació política, és a dir, el 25,5% dels enquestats amb nacionalitat del país.

Mala gestió econòmica i interessos

Els enquestats andorrans li treuen menys importància als preus dels lloguers, que només en tres casos l’han identificat com el desencadenant de la insatisfacció dels ciutadans cap a la política actual.



En canvi, el 20,8% dels que consideren que la situació és dolenta o molt dolenta, és a dir, 21 persones, apunten a la mala gestió del país. El segon motiu més triat, concretament per 15 persones, té a veure amb els interessos dels polítics, que «no miren per al país».

La tercera raó més votada és la mala gestió econòmica i «no destinar els recursos a coses importants». L’acord amb europa és la següent preocupació, esmentada per vuit andorrans enquestats.

Els no andorrans, més satisfets

Segons els resultats del sondeig, la concepció bona o molt bona del panorama polític general d’Andorra actualment és més present entre els no andorrans que entre els andorrans. Només un 21,5% dels andorrans enquestats li donen aquesta valoració, mentre ho fan el 31,3% dels no andorrans. En ambdós casos, el percentatge de persones satisfetes o molt satisfetes amb la situació ha augmentat des de l’última enquesta del CRES, que es va fer l’any passat. Entre els no andorrans, el percentatge s’ha incrementat del 23,4 al 31,3. Entre els andorrans, la xifra va passar del 16,3 al 21,5. La majoria considera que la situació és regular.