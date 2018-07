Partit d’estrelles per celebrar els 20 anys

El Campus Enric Masip compleix 20 anys. Són dues dècades les que porta disputant-se a Andorra, amb el capità del Dream Team de l’FC Barcelona d’handbol sempre present. Per celebrar l’efemèride diumenge es disputarà al Pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany un partit d’exhibició amb estrelles del present i el passat d’aquest esport.

Serà un matx per gaudir-lo, ple d’història blaugrana, com Viran Morros, Juanín Garcia, Tomas Svensson, Xavi O’Callaghan o Andrei Xepkin, aquest últim, un habitual cada estiu al campus. La presència de Siarhei Rutenka i d’altres està pendent, i qui finalment ha caigut per un compromís familiar és Nikola Karabatic. «La idea era fer un partit de les estrelles per celebrar el 20 anys del campus. Es podrà veure a la pista a grans jugadors i moltes Copes d’Europa acumulades entre tots. Però és molt difícil reunir a tanta gent. Alguns no hi podran ser perquè els agafa de vacances, i d’altres que estan en actiu estan a punt d’iniciar pretemporada», afirma Masip. El partit serà al Pavelló del Prat Gran a les 12.30 hores, amb entrada gratuïta.

Masip: «Es podrà veure a la pista a grans jugadors i moltes Copes d’Europa acumulades entre tots»

Ahir va iniciar-se el primer torn del campus, amb 105 inscrits, 16 d’ells andorrans. En el segon en seran 124. Són 20 edicions la les celebrades i infinitat de joves els que hi han pres part al llarg de tots aquests anys. «Quan vam venir a jugar a Andorra la Lliga dels Pirineus 96-97, que vam guanyar, em van oferir fer un clínic al país. No m’esperava gens que quallés tot plegat com ho ha fet perquè en aquella època l’handbol no estava gens arrelat aquí, perquè no hi havia ni club ni federació. Però amb els anys, per sort, tot ha canviat».

La fórmula del secret per a dues dècades de campus «és la passió que hi hem posat sempre, des del primer dia. Hem tingut en tot moment la intenció de conviure com una família i això es nota, a més que no només s’ha tractat d’entrenar i jugar a handbol, sinó d’inculcar als joves una cultura de valors, la que aporta l’esport», va concloure.