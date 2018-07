El Govern augmenta l’ajuda econòmica a 19 entitats

Les entitats esportives del país ja coneixen les xifres que rebran en concepte de subvenció del Govern. Les quantitats augmenten un 7,05% respecte a l’any passat, però no totes es veuen afavorides en aquest sentit, seguint els paràmetres que s’estableixen des de l’Executiu en matèria de programes esportius i esdeveniments on hi prenen part o organitzen. La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) torna a ser la més beneficiada, superant el milió d’euros.

En total les subvencions repartides són de 3.402.247,49 euros, augment en 224.181,49 a l’exercici anterior. Són 33 les entitats que reben ajuda pública. Qui rep una major quantitat és la FAE amb 1.050.000, augmentant 50.000. Li segueix la federació de muntanyisme amb 196.000 i el BC Andorra amb 179.914, en una partida que està destinada només al segon equip i la base, ja que el primer rep una subvenció a part.

Pujades i baixades

Fins a 19 entitats veuen augmentada la seva subvenció. Després de la rebaixa que havia patit el 2017, l’Automòbil Club d’Andorra té un petit ascens en la xifra. La federació d’esports adaptats pel programa que segueix Roger Puig, la d’atletisme per l’organització dels Campionats del Món de muntanya, la d’esquí per poder classificar corredors per mèrits esportius a les finals de la Copa del Món que se celebraran al Principat l’any vinent, la d’handbol per donar suport en la seva preparació a França a Margot Oliva, la de canoa-caiac per al pla de preparació de Mònica Doria i Laura Pellicer per a assolir l’objectiu de ser als Jocs Olímpcs de Tòquio el 2020, la de ciclisme per seguir desenvolupant el programa ARCA, un projecte de tecnificació que també tenen els ens de gimnàstica, judo i natació, que també augmenten les quantitats rebudes. La de patinatge per donar suport en els desplaçaments a Brenda Luque, que s’entrena al CAR de Sant Cugat. La de petanca per donar continuïtat al seu calendari de competicions, com l’Europeu júnior, i per al grup de joves amb el que treballa.

Les federacions de taekwondo i tennis en concepte d’ajudar la progressió de Jorge Gonzàlez i Vicky Jiménez, respectivament, mentre que a les de tennis taula i tir se les premia per seguir de manera continuada el manual de bones pràctiques. La d’Special Olímpics rep 100.000 més per l’organització a l’octubre dels Jocs, la de golf augmenta per al programa golf a les escoles i per a l’estructura de tecnificació de Kevin Esteve, i el VPC per poder complir amb els desplaçaments i les despeses que suposa disputar la lliga a França.

La FAE segueix sent la més beneficiada, amb un ascens de 50.000 euros, per rebre una subvenció de 1,05 milions

Només són tres les entitats que han vist rebaixada la seva subvenció respecte a l’exercici anterior. El Comitè Olímpic Andorrà baixa dels 122.972 als 92.706,68 perquè la seva ajuda sempre depèn del calendari esportiu que tenen, com l’any passat els Jocs dels Petits Estats de San Marino. La federació de wu-shu i kung-fu no en té perquè va presentar la sol·licitud fora de termini, mentre que la d’escacs es redueix dels 192.772 a 129.953,49 perquè es reestructura el seu programa d’escacs a les escoles. Aquest, que es realitza als centres del sistema andorrà en horari lectiu, s’integra al ministeri d’educació, i serà aquest qui es faci càrrec de la part del projecte, permetent que la quantitat atorgada a la FEVA sigui similar a la de l’any passat.

Suport a la base

En els diferents programes presentats l’esport de base compta amb un protagonisme destacat. En aquesta via se centra el Govern, preveient que si s’assoleixen objectius la tendència en les ajudes econòmiques haurà de seguir sent a l’alça. «Com més es treballa la base, més bons resultats tenen els esportistes i més ajudes necessiten», exposa Olga Gelabert, ministra de Cultura, Joventut i Esports; assegurant que «s’han de donar més recursos per assolir els resultats». Bona part de les entitats no tenen la subvenció que havien demanat. Aquesta és una circumstància real perquè «pagar el que totes les federacions volen fer és inasumible» per raons presupostàries, afirma el secretari d’estat d’Esports, Jordi Beal, tot i que «ens agradaria en algunes coses fer més».