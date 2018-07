Detingut un turista per marxar de l’hotel sense pagar

La policia va detenir un turista de 66 anys el passat diumenge a la matinada mentre caminava a la via pública d’Andorra la Vella com a presumpte autor d’un delicte de defraudació. L’home havia marxat el dia abans de l’hotel on s’allotjava a la capital sense pagar. Per aquest motiu, la direcció del recinte turístic va requerir el cos policial a l’establiment per informar-lo que un client havia marxat sense pagar la factura de l’allotjament, que superava els 700 euros.

A banda d’aquesta actuació, els agents de la policia van haver d’intervenir el dissabte al migdia a Escaldes-Engordany per detenir un home no resident de 22 anys per una desavinença de parella en un domicili particular. L’home va resistir-se a la seva detenció, però la policia va acabar retenint-lo com a presumpte autor dels delictes de maltractament en l’àmbit domèstic i resistència greu a funcionaris de policia de en l’exercici de llurs funcions.

Contra la salut pública

Al llarg de la setmana passada, la policia va arribar a detenir fins a nou persones per un delicte contra la seguretat del trànsit, ja que van donar positiu al control d’alcoholèmia en diverses parades rutinàries. Els casos més significatius són el d’un home resident de 43 anys, que amb una taxa de 2,07 g/l va provocar un accident de danys materials el passat dilluns 25 de juny a la nit, i el d’una dona resident de 30 anys, que va accidentar-se dos dies més tard a la matinada i va donar positiu amb un 1,76 g/l.

Els agents aturen en un control rutinari una dona que circulava sense carnet i superant la taxa d’alcoholèmia

També sobresurt el cas d’una resident de 22 anys enxampada amb una taxa d’1,63 g/l en un control rutinari dut a terme el passat 27 de juny a la matinada on, a més, es va detectar que circulava tot incomplint una ordenança penal de suspensió del permís de conduir. Finalment, el 25 de juny la policia va procedir a la detenció d’un home no resident de 21 anys que accedia al Principat per la frontera francesa amb dues pastilles d’èxtasis i 1,9 grams de marihuana.