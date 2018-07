Espot no descarta augmentar els controls a les festes majors

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar que el Govern seguirà mantenint la presència policial a les festes majors i que es plantejarà si cal augmentar-la en les immediacions quan l’associació Stop Violències torni a muntar un estand en un esdeveniment d’aquestes característiques. La mesura es planteja després que la matinada de dissabte a diumenge el col·lectiu feminista patís una agressió a les festes del Roser d’Ordino.

Malgrat que aquest rotatiu ahir no va poder contactar amb l’associació, tal com el col·lectiu va compartir a través de les xarxes socials, un home hauria trencat la taula d’informació des d’on algunes de les integrants feien difusió de la campanya No i punt, respecta’ns la festa de totes i, després, els seus acompanyants s’haurien posat agressius.

L’associació va denunciar els fets a la policia la mateixa tarda de diumenge i el ministre Espot ja va anunciar que «com no pot ser d’una altra manera, a partir d’aquí, nosaltres evidentment ho investigarem i aplicarem les disposicions legals oportunes».

El titular de Justícia, a més, va indicar que «l’enquesta de la policia es durà a terme amb la màxima celeritat i que si els fets són constitutius de delicte el cas es tramitarà a la Batllia perquè sigui instruït i jutjat com correspon».

Presència policial

Les festes majors del Principat ja compten amb molts controls policials, però Espot va insistir que les possibilitats són limitades: «Tenim 240 policies i no podem tenir una patrulla a cada lloc, és a dir, un efectiu de policia seguint cada potencial agressor». De tota manera, va deixar clar que es mantindrà la presència policial a aquests esdeveniments i, després dels fets succeïts, no va descartar que «si es repeteix la presència d’Stop Vioències en futures festes majors exercint les seves funcions de forma legítima, es puguin incrementar els controls policials a les immediacions del recinte o espai on se celebrin els actes festius perquè no es tornin a repetir fets com aquests».