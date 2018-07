La policia espanyola desallotja les oficines de Banco Madrid

La policia espanyola va procedir ahir a primera hora del matí al desallotjament per ordre judicial de les antigues oficines de Banco Madrid –la filial espanyola de BPA–, ubicades a la plaça Margaret Thatcher de la capital d’Espanya. El recinte estava ocupat des de l’abril de l’any passat pel col·lectiu Hogar Social Madrid i, segons va recollir Europa Press, hi estaven vivint al voltant de vint famílies.

El desallotjament va començar cap a les 6.30 hores i va desenvolupar-se «sense incidents». Tot i així, posteriorment, membres del col·lectiu van demanar poder treure de l’edifici els aliments que havien anat guardant-hi. El seu advocat, Ignacio Menéndez, va explicar que els okupes no havien rebut cap notificació del desallotjament i va subratllar que s’havia produït amb nens a l’interior. De fet, en el moment del desallotjament, la policia va arribar a identificar 17 persones, una de les quals era menor d’edat.

Intent fallit

El desallotjament es produeix després que el passat 16 de maig la policia espanyola ja intentés treure els okupes de l’interior de l’edifici. En aquella ocasió, també hi havia un ordre judicial perquè els propietaris de l’immoble havien interposat una denúncia, però no van poder completar-lo perquè el serraller que acompanyava els agents no va poder obrir la porta d’entrada. Aleshores, l’advocat ja va explicar que es tractava d’un procés «irregular» perquè la defensa d’Hogar Social Madrid havia presentat un recurs unes setmanes enrere tot promovent un incident de nul·litat d’actuació perquè no se’ls havia comunicat el desallotjament. Aquell mateix dia, una vuitantena de persones van dur a terme una performance amb consignes com «No ens aturaran».