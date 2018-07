Cinca explica els avenços i canvis legislatius en el sector financer

En el primer acte informatiu sobre els canvis legislatius en el sector financer andorrà, el Ministre de Finances, Jordi Cinca, ha explicat avui a Madrid els avenços que s’han fet per homologar la normativa del país a la del seu entorn i, segons ha dit, «ser més competitius en un món globalitzat». Si bé tradicionalment l’economia andorrana estava «molt concentrada» i les lleis eren proteccionistes, el que dificultava la instal·lació d’empreses al Principat, en els últims anys s’han fet profunds canvis normatius que han iniciat una obertura generalitzada. L’objectiu és que totes aquestes normes fiscals, bancàries, supervisores i monetàries, estiguin homologades, tot i que adaptades a la realitat i mida del país, per poder ser «avaluades» per la comunitat internacional.

Evitar un nou cas BPA

D’altra banda, Cinca ha assegurat, en referència a l’afer BPA, que es va actuar amb molta celeritat i que es van conservar la majoria de dipòsits. Després de reconèixer la gran repercussió internacional que va tenir l’assumpte i que no es pot negar el que va passar, ha dit que el país ho va saber gestionar i ara la decisió és en mans del poder judicial. A més, ha explicat que l’objectiu de les noves normatives és «evitar que es repeteixi un cas com aquest».

Intercanvi d’informació

Pel que fa a l’intercanvi automàtic d’informació amb Espanya, el ministre ha explicat que estarà en marxa en un parell de mesos, alhora que va recordar el primer any l’intercanvi ja serà efectiu amb 41 països (els de la UE a i els de l’OCDE). La intenció és augmentar la xifra fins a superar els 80 països l’any 2020. Avui dia aquest intercanvi d’informació només es realitza sota demanda, de manera que es tracta d’un dels avenços més importants, juntament amb els acords de doble imposició fiscal o les diferents mesures assolides per prevenir el blanqueig de capitals. Així, Cinca ha recordat que totes les modificacions es deuen a la voluntat d’adaptar la normativa fiscal i bancaria a la resta d’Estats, perquè Andorra sigui percebuda com una destinació fiable i transparent per a les inversions estrangeres.



Tot plegat ho ha dit el responsable de Finances en una jornada informativa organitzada pel Govern i Andorran Banking, on també han estat presents la directora general de l’associació, Esther Puigcercós, el director general de l’AFA, Ramón López, qui ha explicat les mesures contra el blanqueig, i experts juristes i fiscalistes de l’Areb i KPMG. Tots ells han destacat els progressos realitzats en el compliment, implantació i transposició de les normatives internacionals en matèria de transparència.