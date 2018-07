La Seu proposa col·laborar amb l’ADN de les tifes

La lluita contra els propietaris de gossos que no recullen les caques dels animals no és només cosa d’Andorra. La Seu d’Urgell va presentar dilluns una campanya per donar a conèixer el sistema d’identificació de les tifes mitjançant l’ADN i que preveu sancionar els incívics a partir de l’1 d’abril del 2019. El mateix projecte en què treballen els comuns i el Govern i que al país hauria de ser una realitat l’any 2020.



Davant d’aquesta situació i a preguntes de la premsa, el primer tinent d’alcaldes de la Seu i responsable de Medi Ambient, Jesús Fierro, va indicar que no veuria malament poder establir una col·laboració amb el Principat. «Més enllà de la dimensió política, la col·laboració sempre ha existit i per un tema de veïnatge pensem que es podria fer», va explicar a EL PERIÒDIC, si bé va deixar clar que de moment no s’han iniciat converses amb els comuns per mirar de tractar la qüestió. «Tampoc sabem si a ells els interessaria», va admetre. La seva idea seria que hi hagués un intercanvi d’informació pel que fa a les dades del cens on constaria l’ADN dels animals, d’aquesta manera, si algú del país va a la Seu amb el seu animal i no recull la tifa, se’l podria multar. De la mateixa manera, si el propietari d’un gos de la capital de l’Alt Urgell fa la mateixa pràctica a Andorra, també se’l podria localitzar i sancionar.



L’Ajuntament de la Seu costejarà les analítiques fins al 31 de desembre, període durant el qual la prova és voluntària. Del gener fins al març la prova seguirà sent voluntària però l’hauran de pagar els propietaris. A partir de l’1 qui no s’hagi registrat podrà ser sancionat.