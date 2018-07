Llum verda per a la creació del Parc Pirinenc de les Tres Nacions

Una feina és una eina clau per a una segona oportunitat

Paral·lelament, el Parc Natural de l’Alt Pirineu celebrarà oficialment l’1 d’agost vinent el seu 15è aniversari. Tot coincidint amb aquest fet, el govern de la Generalitat acaba d’aprovar l’ampliació del seu àmbit d’actuació, que passarà de les 69.850 hectàrees actuals a 79.317. Aquesta ampliació afecta 7 municipis, entre els quals a l’Alt Urgell hi ha el de les Valls d’Aguilar, que d’aquesta manera tindrà més terrenys del seu terme dins del Parc Natural. Els altres sis són del Pallars Sobirà: Farrera, Alt Àneu, Llavorsí, Rialp, Soriguera i Alins. La proposta s’ha elaborat amb el consens dels municipis de la zona i els sectors ampliats són adjacents al Parc i han estat proposats pels ajuntaments i les EMD. Són indrets que contenen valors naturals i paisatgístics d’interès, o bé es tracta de sectors de reduïda dimensió que havien quedat exclosos del Parc. Els ajuntaments hi veuen beneficis en la promoció i en la conservació i manteniment del medi ambient i esperen que això els ajudi a lluitar contra projectes que puguin tenir un impacte negatiu en el territori. Tots coincideixen, però, a reclamar que l’ampliació vingui acompanyada de més recursos, pel que fa a personal i finançament.

La Generalitat ha aprovat el protocol per a la creació del Parc Pirinenc de les Tres Nacions. D’aquesta manera dona llum verda a la signatura per a la col·laboració del Parc Natural de l’Alt Pirineu amb el Parc Natural Regional de Pyrénées Ariégeoises, el de la Vall de Sorteny i de les Valls del Comapedrosa, que formen una de les àrees protegides transfrontereres més extenses d’Europa. L’objectiu és crear una marca comuna de promoció turística, dinamització i intercanvis en matèria de patrimoni natural i sostenibilitat. Es tracta d’una de les àrees protegides transfrontereres més grans del continent europeu, que suma més de 428.700 hectàrees i 158 municipis. Així, malgrat les fronteres administratives i polítiques, els quatre espais naturals formen part d’una mateixa unitat geogràfica.

Per El Periòdic

