La colla de Geganters de Sant Julià celebra 35 anys d’existència

El Centre de Congressos de Sant Julià de Lòria ha acollit aquest vespre la inauguració de l’exposició de la colla de Geganters de Sant Julià de Lòria que commemora els 35 anys d’existència. El conseller d’Administració i Finances del comú de Sant Julià, Joan Gómez, ha destacat la importància de la colla en la història de la cultura popular del poble i el seu protagonisme en les festes majors de la parròquia. «Aquests 35 anys d’història han servit per visitar altres poblacions de cultura gegantera i alhora, poder rebre altres colles a Sant Julià», ha recordat. I ha afegit: «Es necessita molta vocació i compromís per seguir després de 35 anys d’història i encoratjo a tothom, sobretot als més joves, a participar i formar part de la colla perquè, com a mínim, segueixi fent camí 35 anys més».

Colla internacional

De la mateixa manera, el cap de colla Jordi Díaz, ha volgut agrair a tot el poble de Sant Julià l’acollida de la colla durant tota la seva història i va acabar la seva intervenció dirigint-se als membres de l’entitat: «Gràcies per la feina feta durant tots aquests anys».



L’exposició recull fotografies i records de les sortides de la colla a fora del país en trobades castelleres i fa un viatge en el temps a través dels vestits dels primers gegants i altres objectes i arxiu gràfic de les diades de festa major de Sant Julià de Lòria.