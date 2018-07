SDP vol centrar el debat en l’impacte de l’acord sobre els professionals

SDP considera que el debat de l’acord d’associació amb la UE s’ha centrat massa en el futur del tabac, en detriment del sector de serveis. El president de la formació, Jaume Bartumeu, troba a faltar més informació sobre els efectes que l’acord tindrà en l’activitat dels professionals liberals. En aquest sentit, el progressista va lamentar que aquest col·lectiu no pot exercir fora de les fronteres andorranes, mentre que els estrangers sí que poden treballar al Principat.



Sobre la transitorietat de 30 anys pel tabac, Bartumeu va titllar aquest termini de «comèdia» i de «pel·lícula de ficció». De fet, va assegurar que el desequilibri pressupostari de les arques públiques serà evident d’aquí a quatre o cinc anys. Tant Bartumeu com el conseller general Víctor Naudi van criticar que el Govern no hagi proposat vies alternatives per compensar la manca d’ingressos derivada de la davallada de les importacions.



«La negociació amb la UE es podria haver fet millor, i això és una obvietat», va comentar Bartumeu, indignat per «l’opacitat» al voltant de l’acord i, concretament, de la clàusula de salvaguarda, un mecanisme que anul·laria l’acord en el cas que alguna de les dues parts incomplís algun dels punts del pacte. Naudi va comentar a la roda de premsa que durant la breu reunió de divendres passat, els caps negociadors van subratllar que la UE no imposa res sinó que és Andorra qui accepta les condicions. «Van dir que esperaven, per part de les dues bandes, no haver d’aplicar mai la clàusula».



Bartumeu va treure importància al paper del comitè mixt que hauria d’actuar en cas que s’activés la clàusula de salvaguarda. El progressista va aclarir que el comitè no disposa de la competència per decidir sobre l’activació o no de la clàusula. En tot cas, es limita a «llimar aspreses».



Respecte a la «manca de transparència», Naudi va recordar que encara esperen rebre el document de compromís polític entre la UE i Andorra. «Si tan bé ha negociat el Govern, per què no mostren aquest document?», va destacar Bartumeu,que considera que l’acord «no deu ser tan bo per Andorra».