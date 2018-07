La mostra dels candidats a la propera Biennale s’endarrereix

La mostra de les obres candidates a representar a Andorra a la 58a Biennal d’Art de Venècia que se celebrarà l’any que ve s’endarrerirà fins a finals de setembre, ja que l’Artalroc no quedarà lliure fins aleshores, donat que la mostra de Calder finalitza el dia 2. Durant el lliurament de les claus dels Tallers d’Art de la Massana, el passat mes de febrer, el Govern va informar del calendari que incloïa el 13 de juliol com a data màxima perquè els artistes tinguessin enllestides «una mostra representativa de l’obra final, així com una maqueta que permeti la visualització de l’obra a l’espai del pavelló», segons va informar el ministeri de Cultura en el moment d’anunciar els dos finalistes del concurs, Martin Blanco i Philippe Shangti. A deu dies del compliment d’aquesta data és molt probable que l’avaluació de les maquetes també s’endarrereixi unes setmanes, encara que responsables del concurs adscrits al Ministeri de Cultura visiten regularment els artistes per veure com avancen els projectes.

Els seleccionats

Fotògraf i escultor de formació autodidacta, Philippe Shangti és originari de Tolosa i actualment resideix al Principat. La seva obra, provocativa i molt impactant

visualment, denuncia problemàtiques socials. El seu treball s’exhibeix en molts països i en importants galeries d’Europa, Àsia i els Estats Units, segons va detallar el Govern en el comunicat que va anunciar la seva selecció. Per la seva banda, l’artista visual Martín Blanco està especialitzat en dibuix i art digital. Ha guanyat 27 premis internacionals i ha realitzat exposicions individuals de la seva obra a l’Argentina, Espanya i Andorra. Ha participat en més de 30 exposicions col·lectives a institucions d’art com el MoMA de Nova York i el museu Louvre de París. La seva obra també és molt crítica amb les problemàtiques actuals i proposa una instal·lació interactiva, segons la mateixa font.