La cinta andorrana ‘Nick’ guanya el premi del públic al Festival de Calella

El públic que va assistir a la quarta edició del Festival de Cinema de Calella entre el 22 de juny i l’1 de juliol va seleccionar com a millor pel·lícula la cinta andorrana Nick, dirigida per José Pozo. Els 7.000 espectadors que durant deu dies van passar per les sessions de cinema i esdeveniments durant el Calella Film Festival van tenir la possibilitat de donar el seu vot per una obra en unes urnes dipositades a tal efecte.



El recompte final s’ha decantat per Nick, una pel·lícula que té el mèrit de ser la primera rodada i desenvolupada íntegrament a Andorra. Es tracta de l’únic llargmetratge rodat completament al Principat en tota la història del país dels Pirineus. Nick ha rebut nou premis internacionals i ha estat en 28 seleccions de festivals de tot el món, unes xifres a les quals ara cal sumar el reconeixement de Calella.

Acadèmia de cinema

El director José Pozo va participar activament al Festival, acompanyat de les dues actrius principals de la pel·lícula: Elisabet Terri i la nord-americana Molly Malcolm. En una entrevista per al diari oficial del certamen, el director de Nick va reconèixer que aquest projecte de crear una Acadèmia del Cinema d’Andorra pot ser important per al sector audiovisual andorrà: «Tots els països del món defensen la seva cultura, per petits que siguin, i res ven millor un país que les seves pel·lícules», va opinar Pozo.



José Pozo va guanyar un Goya pel llargmetratge d’animació El Cid. Pozo és partidari de la creació de l’acadèmia de cinema per fomentar el diàleg entre els professionals andorrans i l’administració. L’objectiu és crear oportunitats per als professionals del sector audiovisual a Andorra i que no hagin de marxar a Espanya o França per trobar feina.