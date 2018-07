Viladrich arriba amb la fita de tornar la UE a Europa

La UE Santa Coloma tindrà la pròxima temporada a Albert Viladrich com a nou ocupant de la banqueta. L’objectiu del tècnic i del club és que l’equip torni a disputar els play-off al títol i que jugui competició europea.

L’entrenador de Solsona arriba després d’estar el curs passat com a segon tècnic de l’FC Andorra, fent tàndem amb el seu germà Candi. Aquesta va ser la seva primera experiència com a segon, perquè sempre havia estat el màxim responsable d’una banqueta. El fet de dirigir als tricolors li va servir per seguir «als equips de la lliga andorrana», indica Viladrich, i conèixer el campionat. El repte que se li presenta el té clar: «Arribo a un club que no ha pogut anar a Europa aquesta temporada i l’objectiu que ens marquem és aquest, poder tornar a jugar-hi». Per assolir-lo «els equips que juguen a Europa parteixen amb avantatge per les plantilles que tenen i el poder econòmic que hi ha al darrera, però la lliga és llarga i s’ha de sumar el màxim de punts possibles, perquè els pots perdre davant qualsevol al llarg de les jornades».

Després d’haver estat a la Primera i Segona Catalana veu que la Lliga Multisegur Assegurances «és una competició peculiar. Hi ha varis factors que la fan característica i completament diferent al que ens trobem a Catalunya, on tots els rivals són nous i només ens hi enfrontem dues vegades cada temporada. Aquí jugues contra els mateixos en moltes ocasions, a més que els entrenaments els has de fer al costat de qui seran els teus rivals», per tant «s’han de trobar eines per buscar el factor sorpresa». Pel que té comprovat «el nivell de jugadors és molt alt, però això ha d’anar sempre acompanyat d’ambició».