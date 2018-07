L’Andorra Ultra Trail Vallnord es posa en marxa amb l’Eufòria

El tret de sortida de l’Andorra Ultra Trail Vallnord (AUTV) ja està donat. L’Eufòria, la prova amb un major recorregut, ja està en marxa. Els corredors de mica en mica aniran omplint les muntanyes del país en les diferents curses que formen part de l’esdeveniment.

De les sis proves, només s’ha hagut de canviar el recorregut original de l’Eufòria per raons de seguretat. Compta amb un traçat de 233 quilòmetres i 20.000 metres de desnivell positiu. «La neu acumulada en alguns indrets podia presentar perill per a la integritat física del corredor, pel que hem substituït alguna part de l’itinerari, presentant fins i tot més distància i desnivell», assegurava Gerard Martínez, director de l’AUTV, subratllant que «tenim obsessió per la seguretat dels corredors», buscant sempre «un equilibri» entre aquest apartat i «la duresa i la bellesa del recorregut».

A l’Eufòria hi competeixen 65 equips amb una cinquantena de nacionalitats. «Són gent apassionada, muntanyencs de veritat, que tenen una capacitat mental i física excepcional», indica Martínez sobre els participants de la prova més llarga. En aquesta segona edició que es disputa hi ha un lleuger descens en el nombre d’inscrits, una circumstància que valora com a normal: «Aquest any consolidarem l’Eufòria perquè la gent ja sap el que és, com va passar la primera vegada que va realitzar-se la Ronda dels Cims, on va haver-hi gent que es va adonar que era massa dur. Llavors també va baixar la participació, per després tornar a pujar».

Ahir es realitzaven a Ordino les reunions previes a l’Eufòria amb els participants i va ser una nova oportunitat per comprovar com ho viuen aquells que l’afronten. «Tenen una motivació total. Tenen moltes ganes i s’han estudiat a consciència el recorregut. A més he observat que molta gent que va participar-hi l’any passat ara repetiex», exposava Martínez.