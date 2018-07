Walker es queda i Fernández pot fer les maletes a Màlaga

La plantilla del BC MoraBanc Andorra tornarà a tenir a les seves files a David Walker. L’aler nord-americà renova pel club i complirà la seva tercera temporada al Principat. En canvi, qui pot marxar és Jaime Fernández. El rendiment que va mostrar la temporada passada i el seu pas per la selecció espanyola no han passat desapercebuts, i l’Unicaja està ultimant una oferta per a que el base madrileny, que té contracte en vigor, canviï d’aires i vagi cap a Andalusia.

La direcció esportiva del MorBanc està satisfeta amb el que aporta Walker, i per aquest motiu va ser l’únic jugador que va posar subjecte al dret de tempteig. Amb la renovació esperen que pugui fer un pas més endavant. Francesc Solana, director general de l’entitat, creu que la pròxima temporada pot arribar el seu «salt definitiu endavant per estar entre els millors jugadors de la lliga», valorant que té les condicions per aconseguir-ho. «Es tracta d’un jugador molt important per a nosaltres i estem molt contents de poder anunciar la seva renovació», complint el seu tercer any al club, circumstància que «no acostuma a passar amb els jugadors estrangers darrerament, la seva decisió ens indica que a Andorra estem fent bé les coses».

El termini de finalització per inscriure jugadors subjectes al dret de tampteig finalitzava dilluns a mitjanit. L’únic jugador que el MoraBanc va posar va ser a Walker. El que no es troben en aquesta condició són Jaka Blazic, Colton Iberson, Vlado Jankovic, Landing Sanè i John Shurna.

Unicaja apunta a Fernández

L’estiu passat Jaime Fernández deixava, no sense polèmica, el club de tota la seva vida, el Movistar Estudiantes, per canviar d’aires i aterrar al Principat, amb un contracte per tres temporades, en una clara aposta del MoraBanc pel base madrileny a llarg termini. El rendiment de Fernández ha anat a més durant el curs, a més que ha estat un dels referents de la selecció espanyola en les diferents finestres FIBA que s’han produït els últims mesos. Aquests elements fan que s’hagi convertit en una peça cobejada i segons La Opinión de Málaga, l’Unicaja està últimant una oferta per fer-se amb els serveis del jugador, pagant una clàusula que podria arribar als 200.000 euros. El nou entrenador del conjunt andalús, Luís Casimiro, indicava que el seu equip busca al mercat «un bon base que pugui ser una referència en el joc, un quatre que ens pugui ajudar també, un altre cinc i també un combo. Ho estem intentant. Són quatre peces fonamentals per completar l’estructura d’equip que tenim». Per tant, Fernández aportaria aquesta polivalència que busca el tècnic manxec en la direcció de joc al nou projecte que engega.

El futur de Quino Colom

Aquest estiu poden arribar canvis per a Quino Colom, amb el seu retorn a la Lliga Endesa. El jugador està obert a totes les opcions i valorarà l’oferta de renovació de l’Unics Kazan, conjunt on se sent còmode jugant. Un dels equips de l’ACB que ha sonat per recuperar-lo és precisament l’Unicaja. Colom ha estat a la selecció espanyola amb Alberto Díaz. El jugador malagueny, preguntat per l’opció de tenir-lo de company la pròxima temporada, destacava que se sentiria «encantat. És una gran persona, amb moltíssim talent i bo». A les concentracions recents amb el combinat espanyol van parlar del tema, i Díaz admetia haver-lo «punxat una mica. Ell també m’ha dit que aquí es viu molt bé. Al final queda tot en un anècdota, però és veritat que li he dit, que vaig preguntar-li si pot venir. Tot per millorar i per a nosaltres».

Lokomotiv Kuban o Estrella Roja seran rival a la fase de grups

El MoraBanc es troba en el cinquè bombo del sorteig de la pròxima edició de l’EuroCup, que es portarà a terme demà a Barcelona. En una edició amb clubs destacats en el panorama continental, tindrà com a rivals més forts o bé al Lokomotiv Kuban Krasnodar o l’Estrella Roja, que són caps de sèrie.

El conjunt d’Ibon Navarro se situa en el mateix bombo que el Limoges, Fraport Skyliners Frankfurt i Partizan de Belgrad. Al primer és en el que es troben els conjunts amb major rànquing. Entre aquests hi ha els altres dos representants de la Lliga Endesa, l’Unicaja i el València basket. Al ser de la mateixa competició, el MoraBanc no es podrà enfrontar a ells en la fase de grups, pel que el rival serà un dels altres dos, el Lokomotiv Kuban Krasnodar o l’Estrella Roja. Al segon bombo hi ha el Galatasaray, Unics Kazan, Zenit de Sant Petersburg i Cedevita Zagreb, equip amb el que ja es van enfrontar els andorrans la temporada passada. Igual que el Fiat Torí, que es troba al tercer amb el Dolomiti Energia Trento, Germani Brescia Leonessa i Alba Berlín, al quart estan el Tofas Bursa, Turk Telecom Ankara, Rytas Vilnius i Ratipharm Ulm, mentre que al sisè hi són el Mornar Bar, Asseco Gdynia, Asvel Villeurbanne i Mònaco.