Els plans d’ocupació per als presos potenciaran el règim de semillibertat

El Departament d’Institucions Penitenciàries ahir va signar un nou conveni de col·laboració amb l’empresa de treballs verticals Desplom per tal de seguir dotant els interns de la Comella de noves eines per a la seva reinserció en la societat. «La resocialització passa principalment per la possibilitat de tornar a tenir una feina digna i remunerada després del període de privació de la llibertat», va posar de relleu el ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot.

El nou acord de col·laboració –que arriba després que el mes passat es renovés el que ja existia amb Andorra Telecom– amplia el ventall d’oportunitats dels interns tant a nivell formatiu com laboral. De tota manera, aquest darrer àmbit implica que els presos puguin sortir del centre penitenciari per tal de dur a terme les tasques que desenvolupa l’empresa Desplom, com perforacions o muntatges a la muntanya per a la protecció dels riscos naturals, per exemple despreniments de terra, pedra o neu.

La idea de donar feina als presos va sortir de dos treballadors de l’empresa que havien estat privats de llibertat

Per tant, els presos que s’acullin a aquest programa hauran de gaudir d’un règim de semillibertat, el que significa que poden sortir de la presó per treballar com a assalariats o per compte propi sense vigilància contínua, però amb l’obligació de reintegrar-se després de la feina un altre cop al centre. El ministre Espot va explicar que actualment ja hi ha interns en aquesta condició o amb algun altre règim que els permet fer tasques laborals fora del centre penitenciari durant el dia i que d’altres podrien assolir-la a curt, mitjà o llarg termini. Tot i així, ja va avançar que si els presos estan interessats en el programa faran una demanda al tribunal competent perquè puguin acollir-se a aquest règim en la mesura del possible.

Especificitats de l’acord

El contingut del conveni és triple, ja que l’empresa Desplom es compromet a oferir als interns diversos oficis; a fer-los xerrades informatives al respecte; i a proporcionar-los formació interna i continuada quan no estiguin capacitats per desenvolupar les feines que els ofereixen. El director general de Desplom, Ciro Rafael Leguizamón, va apuntar que cada vegada hi ha més demanda en aquest sector de muntanya i que ells van començar sent una plantilla d’una desena de treballadors i que ara ja són el doble i encara necessiten més gent.

La idea de col·laborar amb el centre penitenciari va sortir de dues persones de l’empresa que temps enrere havien estat privades de llibertat i que van suggerir donar feina als presos. «No estem fent res excepcional», Rafael va treure importància al seu oferiment de col·laborar amb la Comella tot insistint que «hauria de ser una cosa molt natural i normal de totes les empreses que estan al país». L’objectiu, va prosseguir, «és fer tot el possible perquè aquesta gent pugui tenir una feina i reinserir-se a la vida quotidiana».

Més enllà de comptar amb el règim de semillibertat, el director general de l’empresa va apuntar que el perfil de treballador requeria un estat físic òptim i els coneixements tècnics suficients per desenvolupar les tasques. «Aquestes feines agraden molt als interns, ja que tradicionalment els oficis que se’ls ofereixen són de caràcter rutinari i sovint es desenvolupen dins del centre penitenciari», va subratllar el titular de Justícia i Interior. A més, va ressaltar que «segurament molts dels presos que puguin estar-hi interessats ja compliran amb els requeriments físics i només se’ls haurà de capacitar per als treballs perquè són molt tècnics». Tot i així, és important incorporar «gent amb ganes, molta motivació i esperit de treball en equip», va puntualitzar Rafael.

Crida a futurs convenis

El ministre Espot va celebrar la incorporació d’aquesta empresa de treballs verticals dins dels plans ocupacionals per als presos. Amb tot, va subratllar que «de moment les empreses que s’ofereixen voluntàries per establir aquest tipus de col·laboració encara són poques» i per això va aprofitar per fer una crida a altres empreses amb l’objectiu que segueixin el mateix camí que fins ara Desplom o Andorra Telecom.

Tal com ahir va reiterar el titular de Justícia i Interior, ja des de la passada legislatura el Govern incideix molt més en el vessant de la resocialització dels presos. I precisament l’objectiu és donar continuïtat a acords com aquests perquè permeten avançar en aquest sentit.

Andorra Telecom ja ofereix formació en atenció telefònica

Andorra Telecom va renovar un mes enrere el seu conveni de col·laboració amb el centre penitenciari per donar continuïtat a la creació de llocs de treball. L’any passat s’hi havien beneficiat fins a 17 persones i al llarg d’aquest 2018 ja s’hi han acollit 23. L’acord, però, incorporava un nou àmbit d’actuació: oferir feina remunerada als interns. A partir del setembre, s’iniciaran unes jornades formatives d’atenció telefònica que es desenvoluparan al mateix centre penitenciari. S’hi podran acollir tots els interns de forma voluntària i tenen com a finalitat preparar-los per desenvolupar tasques específiques en centres de recepció de trucades. En la presentació del conveni, el director de la parapública, Jordi Nadal, va especificar que «l’objectiu és que en un futur els presos puguin treballar en aquest àmbit». I el ministre Espot va apuntar que permetria incrementar l’índex de reinserció.