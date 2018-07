Gairebé un miler de cartrons de tabac retinguts a França

Una feina és una eina clau per a una segona oportunitat

Malgrat els comisos continus de tabac procedent d’Andorra, el Govern fa temps que està intensificant les mesures per frenar el contraban, com més controls a la frontera o altres espais.

El conductor de l’automòbil era un espanyol de 56 anys i veí de València que el dilluns al migdia circulava sol amb el seu Audi prop de Guissona, tot i que no va arribar a transcendir si procedia o no d’Andorra. De tota manera, el gènere que els agents van retenir va passar a disposició de la duana de la Farga de Moles, a la frontera del Principat amb Espanya.

En aquell escorcoll, els agents van descobrir 230 cartrons de tabac, a més de paquets de cigarretes de diverses marques, el valor total dels quals rondava els 16.000 euros. Tal com van poder confirmar els agents posteriorment, la mercaderia procedia d’Andorra i anava destinada a un supermercat que es trobava en un departament de l’oest de França.

