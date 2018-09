Vendrell diu que el risc de no tenir aigua és «vigent»

La construcció dels nous dipòsits d’aigua d’Escaldes-Engordany i la recerca de noves captacions no donen prou seguretat a la consellera del PS, Cèlia Vendrell, per assegurar que a avui dia no es poden tornar a viure episodis de manca d’aigua com els del juliol del 2015. «Amb els nous dipòsits tenim més marge de maniobra, però a Escaldes, el risc que ens quedem sense aigua continua vigent». En aquest sentit retreu que de moment «tenim una única captació» i afegeix que «la gestió de l’aigua s’ha de fer amb visió de futur». Unes previsions que considera que no s’acaben de tenir en compte. «Amb les construccions que hi ha previstes, tindrem prou capacitat?», es pregunta.



I és per aquest motiu que apunta que «el model de gestió actual no és viable a llarg termini». Segons Vendrell, «a mitjà termini, a llarg o a curt ha de passar quelcom amb Capesa. D’aquí a 20 anys no crec que sigui gestionada com ara». Amb tot, admet que «què passarà o quan passarà, no ho sé, però d’aquí a 20 anys no crec que Capesa sigui gestionada com es gestiona ara».

Maneres de treballar

La consellera socialdemòcrata insisteix, com porta fent des que va arribar al comú, que «Capesa s’ha de professionalitzar». Des del seu punt de vista, hi hauria d’haver directors tècnics per a cada àrea i persones encarregades d’executar les accions que al mateix temps fossin els qui guiessin els òrgans de decisió per determinar què fer. «A Capesa no es treballa així, tenen tres o quatre persones i després es subcontracta, però no és una gestió perenne en el temps», apunta i lamenta que «el què he dit des de fa tres anys ho continuo pensant».



De fet, assegura que «en tres anys l’evolució que ha tingut Capesa són dos dipòsits nous i el president del consell d’administració que ja no és el senyor Eduard López, perquè s’ha autonomenat director, i ho és el cònsol menor». Cèlia Vendrell diu que el fet que sigui el cònsol menor qui ocupi la presidència de la companyia d’aigua «ja em va bé» perquè s’acosta més al seu projecte, però tot i així remarca que «qui hauria de ser el president és el cònsol major».



Igualment segueix defensant que la corporació hauria de disposar del 51% de les accions per poder estar molt més present i perquè «la gestió de les aigües potables és competència comunal». Segons Vendrell, hi ha «una sèrie de coses que no s’aconsegueixen perquè no hi ha hagut voluntat», especialment, «per part de la direcció de Capesa no n’hi ha cap». Per aquest motiu afirma que «mentre hi hagi la direcció actual no crec que sigui possible perquè crec que no volen aquest tipus de gestió i per tant no s’aconseguirà».