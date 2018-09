Flexibilització dels requisits per exercir qualsevol professió

La modificació de la Llei d’exercici de professions titulades i de col·legis i associacions professionals que ahir va aprovar el Consell de Ministres preveu que les persones sense una titulació acadèmica però que disposin d’una que no sigui oficial o que els habiliti per treballar en l’àmbit del mercat interior europeu també puguin exercir la seva activitat al Principat. La proposta va venir del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior i, segons va destacar el ministre Portaveu, Jordi Cinca, «permetrà obrir el ventall de possibilitats a les persones que no comptin amb una titulació acadèmica però puguin acreditar uns coneixements ja reconeguts al conjunt de la Unió Europea».

Cinca va posar de relleu que la modificació «acostarà Andorra a la realitat europea, ja que passarà a alinear-se a la seva concepció de titulació». D’aquesta manera, se superarà el desavantatge que la normativa suposava fins ara per als professionals sense titulació reglada. Els que es trobin en aquesta situació, mitjançant l’habilitació especial i de forma excepcional, podran obtenir el dret a l’exercici de la professió, sempre d’acord amb l’interès general o les necessitats sectorials del país, van puntualitzar des del Govern.