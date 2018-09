Talls a la C-14 contra els problemes de telefonia i internet

Els veïns, empresaris, industrials i administració local de Coll de Nargó tallaran la carretera C-14 el proper diumenge 9 de setembre, a les 5 de la tarda, si no reben una "solució definitiva" per part de Movistar als continus problemes que pateixen pel que fa a la connexió de telefonia i internet.

En una reunió celebrada aquest dimecres, el municipi ha decidit ajornar uns dies la protesta, en espera que se'ls aporti aquesta alternativa, però han avançat que si el 9 de setembre no ha arribat aquesta solució, aquell mateix dia es concentraran a peu de carretera i tallaran el trànsit a l'eix que travessa l'Alt Urgell de sud a nord.

Els diversos col·lectius de Coll de Nargó han detallat que hi ha "la voluntat institucional ferma d'obligar la companyia a implementar una solució definitiva al problema de comunicacions", si bé matisen que aquesta setmana "el període de vacances ha fet que qualsevol trobada no fos viable". Per això, han decidit ajornar els actes de protesta que havien anunciat arran del tall de telefonia que va afectar durant més de quatre dies, en plena temporada turística, diversos municipis del centre de l'Alt Urgell.

En tot cas, els veïns reiteren que el tall previst per al 9 de setembre tindrà continuïtat "en successius diumenges" si no se'ls dóna una resposta que solucioni de manera permanent els problemes de connexió. Els convocants matisen que "no es una mesura agradable per a ningú" perquè també pot perjudicar l'activitat del municipi, però conclouen que "la invisibilitat" que pateixen per part de "companyies monstre” fa que aquesta sigui l'única manera que se'ls faci cas, informa RàdioSeu.

Pèrdues econòmiques

El municipi nargoní ha denunciat no només els talls periòdics de mòbil i internet, sinó també la deficient velocitat de connexió que tenen com a clients d'aquest servei. A tall d’exemple, exposen que "mentre alguns poblacions veïnes estan treballant amb velocitats de més de 50 MB/s, a Coll de Nargó no hi ha ni 1MB/s. Alhora, apunten que les incidències "causen greus perjudicis a comerciants, restauradors i hotelers, que perden reserves via internet o bé no poden cobrar amb targeta als seus clients, els quals també es troben afectats per la situació".

Els habitants conclouen que "és insòlit haver de fer pressió perquè no et robin", però que simplement estan donant a conèixer "el que passa". Concretament, que paguen "la mateixa tarifa que a tot arreu, però per rebre menys de la meitat del servei", tot fent "inviables per poc competitius" els negocis i serveis del territori.