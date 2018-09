Novetats editorials i clàssics andorrans a la fira d’Organyà

L a 22a Fira del Llibre del Pirineu arrenca a Organyà aquesta tarda amb bona representació de les valls andorranes, amb presència de títols ja clàssics com Últim estiu a Ordino i també novetats aparegudes durant l’any com el divertit i diferent 6 peixos en un test Durant els tres dies passaran per la trobada Albert Villaró. Josep Enric Dallerès, Joan Peruga, Pilar Burgués, Núria Gras, Noemí Rodríguez i l’Al·legra i la Zoe, a banda de molts altres representants de les lletres pirinenques. I no només perquè també hi haurà espectacles d’animació variats i concerts.

Inauguració

Aquesta tarda, a les 19.00, la conferència inaugural comptarà amb Albert Villaró com a presentador i comptarà amb la reflexió del poeta Vicenç Llorca sobre com gaudir de la literatura catalana. Seguidament les activitats s’allargaran fins a pràcticament la mitjanit amb un espectacle que barreja la llum, la música i la paraula, una tònica que es repetirà també durant demà i diumenge.

Dissabte la fira arrencarà a les 10 del matí amb una proposta infantil i música en diferents escenaris, alhora que Josep Enric Dallarès presentarà, juntament amb altres autors, el seu llibre Vuitanta-dos dies d’octubre. A la tarda i en el mateix escenari, Joan Peruga parlarà del seu Últim estiu a Ordino, que aquest any ha fet 20 anys. Per la mateixa tarima desfilarà Vacances de xics i la seva autora, Pilar Burgués i, l’endemà, Núria Gras amb Paradís d’ombres i 6 peixos en un test, d’Al·legra i Zoe.