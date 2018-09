Dia gris a la carretera: sis ferits en cinc accidents

Un total de sis persones van resultar ferides en cinc accidents que van tenir lloc al llarg del dia d’ahir en diferents punts del país. El més important es va produir a mitja tarda, a la CG3 a la sortida de la Cortinada, a Ordino, just davant l’Snack Bar. Segons fonts dels Bombers, una motocicleta KTM390 va topar amb una camioneta Nissan NT, ambdós amb matrícula andorrana. El conductor de la moto, un resident de 19 anys, i la passatgera, una dona no resident de 29, van resultar ferits i van ser traslladats a l’hospital amb contusions, traumatismes i fractures, però en cap moment van perdre el coneixement. Ell va haver de ser intervingut quirúrgicament ahir al vespre, però el seu estat no és greu. Fins al lloc dels fets es van desplçar dues ambulàncies, una de l’hospital i una altra dels Bombers de la Massana, i mentre van durar les tasques dels equips d’emergència, la carretera va ser tallada i les causes de la topada encara s’estan investigant.



A més, a les 12.05 hores, es va produir un accident triple al carrer Prat de la Creu, just davant de l’edifici administratiu del Govern. En el sinistre es van veure implicats una motocicleta i dos turismes, tots tres amb matricula andorrana, i el conductor de la moto, un home resident de 48 anys, va resultar ferit lleu.



Només dues hores abans, a les 10.25, un altre accident triple a l’avinguda de Tarragona, es va saldar amb un jove resident de 20 anys ferit que va ser traslladat a l’hospital amb contusions lleus, tot i que al cap de poca estona va rebre l’alta. Ell era el conductor de la motocicleta que va col·lisionar amb dos turismes.





Un pas de vianants perillós

Deu minuts més tard, a les 10.35 hores, dues furgonetes amb matricula andorrana van col·lisionar a l’avinguda Princep Benlloch. El conductor d’una d’elles, un home resident de 56 anys, va resultar ferit lleu en impactar contra el seu volant, ja que segons els testimonis, hauria frenat de cop per evitar atropellar una mare amb un cotxet i un fill menor que creuaven un pas de vianants. Va ser llavors quan l’altra furgoneta va topar contra ell per darrera. Els veïns de la zona van explicar a l’ANA que es tracta d’un pas de vianants molt perillós, perquè que es troba just després d’un revolt i els vehicles hi circulen a gran velocitat. L’home va ser traslladat a l’Hospital, on li van realitzar una sèrie de proves.



Amb tot, el dia havia començat amb una altra col·lisió per abast entre dos turismes, a les 09.00 hores del matí, a la Baixada del Molí d’Andorra la Vella. Ambdós cotxes eren de matricula andorrana i la conductora d’un d’ells, un dona resident de 38 anys, va resultar ferida lleu.