El comú rebaixarà algunes voreres de Meritxell que molesten els veïns

El Comú d’Andorra la Vella va informar ahir que caldrà fer alguns retocs a les voreres de la part alta de l’avinguda Meritxell, després que alguns veïns s’hagin queixat que l’altura de les voravies fregava amb els baixos del cotxe a l’hora d’accedir als garatges. Des del comú van aclarir que «en cap cas s’ha rebut una allau de queixes sinó que es tracta d’uns retocs en dues zones molt puntuals». Les obres començaran la pròxima setmana o «com a molt, la segona setmana de setembre», van indicar fonts del comú, que van incidir en el fet que aquestes intervencions són petites, no afectaran el funcionament normal del comerç i es podran enllestir en pocs dies.

En concret, les voreres que s’intervindran són les que donen accés al carrer Roc dels Escolls, a través del qual s’accedeix a un carreró paral·lel a l’avinguda Meritxell i a un pàrquing comunal, i també es rebaixaran les voravies de la cantonada amb el carrer del Bisbe Príncep Iglesias, just davant de l’edifici El Diamant.

A més, el comú també va informar que s’aprofitaran aquestes petites obres per revisar alguns dels llums que assenyalen els colors dels semàfors a terra i que serveixen per evitar les distraccions al carrer, ja que alguns d’aquests no han funcionat bé des del primer dia.