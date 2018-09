L’Allstars supera un Encamp que no mostra la seva millor versió (8-4)

L’Encamp i l’Allstars han disputat avui a Wiener Neustadt el segon partit de la ronda preliminar de la Lliga de Campions de futbol sala. Ha estat en un matx en el qual els encampedans no han mostrat la seva millor versió i van caure per 8 a 4. Al primer minut, Dieguez Nicolin ha marcat en pròpia porteria i poc després els encampedans han aconseguit l’empat gràcies a Javier Saviola. Però a partir d’aquí el partit s'ha escapat i la diferència s'ha anat fent gran. L’equip ha anat a remolc tota l’estona, cometent molts errors en defensa que l'han desestabilitzat, fent un joc precipitat i amb molts nervis. A la mitja part, l’entrenador Luís Cruz ha donat ordres de no precipitar-se, ha ajustat la defensa i ha volgut donar la volta al marcador, però no ha estat possible.

Des del primer moment, l’equip ha sortit molt excitat a la pista, amb el somni de poder fer coses grans si vencien, sobretot després de l’altre resultat del grup. El Kampuksen Dynamo havia aconseguit guanyar al Sandefjord per 2 a 0 i això donava possibilitats als andorrans.

«Estem fotuts, ha estat complicat. Al principi hem sortit extra motivats, hem pogut fer el gol de l’empat però després un error defensiu ens ha sortit car. És el resultat just», lamentava l’entrenador andorrà Luís Cruz. «En els darrers gols ja estàvem jugant de cinc, ens hem aconseguit posar 7 a 4 però crec que el resultat ha estat més per errors defensius nostres que per l’encert d’ells, han fet el seu partit i han sabut jugar», apuntava.

«L’excitació ens ha passat factura, sabíem que podíem fer història contra un equip que jugava a casa, amb la seva afició. Al final el resultat ha estat el que ha estat i els àrbitres tampoc han fet decisions encertades. Però els errors han estat cosa nostra, moltes decisions feien que no poguéssim entrar al duel», assegurava.

Així mateix, encara queda un partit, serà contra el Kampuksen en un duel en el qual «s’haurà de netejar la imatge de l’Encamp». «L’Encamp que s’ha vist avui no és el que ens té acostumats. Els errors defensius ens han matat, i a més, hem jugat amb una defensa nova, que tot i haver-la assajat aquest darrer mes i mig ens ha passat factura», revelava. «Teníem la il·lusió de fer una cosa bonica, ahir vam competir molt bé i avui ens hem intentat relaxar però no ha estat possible. Però no estem decebuts, hem d’estar contents amb la feina que hem fet i recordar que estem a la Champions. Ara toca refer-se, no queda una altra. Aquí es demostrarà si som un equip», concloïa.