El porter internacional Gomes torna a la UE Santa Coloma

José Antonio Gomes serà el porter de la UE Santa Coloma. L’internacional torna després d’haver jugat fora d’Andorra. La darrera temporada la va passar amb el CD Illescas i el Villaverde-Boetticher CF de la Comunitat de Madrid. També va jugar a l’Eivissa de la Segona Divisió B i a França.

«La UE és un equip que sempre s’ha portat molt bé amb mi i tenia clar que si tornava a la lliga andorrana, ho faria en aquest equip». «La darrera vegada que vaig estar aquí després de l’experiència a França, es van portar molt bé amb mi i, quan vaig haver de marxar per assumptes personals, no van posar com impediment, per això sempre han estat la primera opció», explicava. En aquest sentit, Gomes va admetre converses amb l’Andorra: «És un equip que li tinc una estima especial perquè és on em vaig formar, vaig estar parlant amb el Richard Imbernón i el president del club, i era una opció, però al final, no vam poder arribar a una entesa formal, tot i que estava disposat a ajudar l’equip», revelava.

Així mateix, no va voler parlar d’objectius perquè «la lliga cada vegada és més competitiva i fitxen de fora i de qualitat». Pel que fa a la Lliga de les Nacions va assegurar que estan «molt motivats» i «amb ganes de fer una gran competició».