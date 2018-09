Els consumidors tornaran a tenir una associació que els empari

Els consumidors i usuaris del Principat tornen a tenir una entitat independent que vetlla pels seus drets. Els estatuts de la nova Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris d’Andorra (AACU) van rebre el vistiplau del Govern a finals de juliol, segons va explicar el president de l’agrupació, Lluís Ferreira.

«Aquesta no serà una associació per fer maco, l’hem muntada per fer feina de debò i ja tenim tres dossiers complets amb els punts que creiem prioritaris per actuar», va declarar Ferreia. Un dels temes que preocupa a l’entitat nounada especialment és el de la protecció de dades personals al país, un tema vulnerat i que «ningú denuncia», va manifestar Ferreira, ja que l’Agència Andorrana de Protecció de Dades només intercedeix quan hi ha una denúncia.

L’AACU també espera posar remei al sense sentit que suposava que l’únic òrgan «en defensa dels consumidors i dels usuaris depengués del Govern, una cosa que no passa enlloc», sobretot, perquè sovint aquestes queixes, va recordar, s’adrecen també a l’administració.

Per això, l’associació planteja focalitzar-se en «conscienciar, explicar i ajudar a les persones» perquè coneguin els seus drets com a consumidors i usuaris que, segons Ferreira, estan molt poc estesos al Principat, «per exemple, encara hi ha moltes empreses que no disposen de fulls de reclamació i no passa res».

Funcionament

L’AACU va rebre l’aprovació dels estatuts per part del Govern a finals del mes de juliol

La presentació de l’AACU tindrà lloc «en dues o tres setmanes» i Ferreira reconeix que encara hi ha alguns serrells per tancar de l’organització, com ara decidir si actuaran d’ofici davant d’algunes situacions o bé si acceptaran les denúncies anònimes, encara que «en el cas que la il·legalitat sigui clara si que presentarem nosaltres mateixos denúncia a la Batllia». Un dels altres punts que Ferreira va explicar que s’han de determinar és el procediment per esdevenir soci, ja que considera que amb el volum de feina pendent al país necessiten tenir un bon nombre d’associats.

De moment el grup d’impulsors de la iniciativa està format per quatre persones que configuren la junta directiva: «Fa anys que teníem la inquietud de portar a terme l’associació» i que estaven explorant les possibilitats, segons va comentar el president de l’entitat.

Comunicació

Respecte de l’estratègia per donar-se a conèixer entre els ciutadans, els organitzadors estan enllestint la presentació oficial durant les pròximes setmanes i també treballen en la pàgina web de l’AACU i en els diferents perfils a les xarxes socials, així com en l’edició d’algun tipus de revista periòdica per mantenir informats sobre l’actualitat que afecta els consumidors i usuaris de diferents sectors del país.

Set anys sense un organisme independent

L’antiga Associació de Consumidors i Usuaris (ACU) es va dissoldre l’any 2011 a causa de les dificultats de finançament i entremig de dures crítiques a diferents executius sobre el poc interès que versaven en la defensa dels drets dels consumidors i usuaris del Principat. Les demandes de l’ACU no es limitaven al suport econòmic sinó que reclamaven el reconeixement com a entitat d’interès públic. L’antiga associació va intentar enfortir els vincles amb l’Agència Catalana de Consum per tal de crear sinergies en procediments com formacions o convenis per poder rebre suport de qualsevol de les dues entitats amb independència del país residència.

Malgrat la voluntat manifestada ahir pel president de la nova Associació Andorrana de Consumidors i Usuaris, Luis Ferreira, a l’ANA de vincular-se amb antics membres de la desapareguda ACU, l’exdirector d’aquesta, Joan Antoni Sarmiento, va indicar que se n’havia assabentat de la creació de la nova entitat per la televisió i que desconeixia la proposta.