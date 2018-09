Omplir el dipòsit de benzina costa un 7% més

Demà és 1 de setembre, el que significa que acaben les vacances d’estiu i toca tornar a la rutina. Aquells que hagin estat fora del país, notaran que la benzina és més cara que quan van marxar. Segons el Butlletí Petrolier de la Unió Europea, omplir un dipòsit de 55 litres (la mida mitjana d’un vehicle compacte) costa aquests dies entre 7,5 i 8,7 euros més que en el mateix període de l’any passat. D’aquesta manera, el preu mitjà per litre, tant de gasolina com de gasoil, segueix la seva escalada imparable, superant el 7% des de començament del 2018, fins a assolir els 1,32 i 1,23 euros, respectivament.



Tot i aquest increment considerable, és important assenyalar que els preus dels dos carburants es mantenen per sota dels màxims històrics assolits l’any 2012 (aleshores la gasolina estava a 1,52 euros i el gasoil a 1,44 euros) i mantenen una tendència estable, ja que les pujades no arriben a l’1%.



Amb tot, i a escala global, la gasolina encadena tres setmanes consecutives a l’alça, mentre que el gasoil en suma sis. Aquest encariment, si es compara amb els registres de l’última setmana del mes d’agost del 2017, s’eleva a l’11,7% en el cas de la gasolina i al 15,3% en el del gasoil.

Pujada global

Analitzant les dades per tipus de carburants als 28 països de la Unió Europea, és a Hongria on fer provisió de gasolina és més barat (1,23 euros el litre de gasolina de 95 octans) i Holanda és el país més car (1,68 euros el litre). Pel que fa al dièsel, el Luxemburg té el millor preu (1,19 euros el litre), mentre que Suècia és, amb diferència, el més car (1,51 euros el litre). Espanya, per la seva banda, és un dels països on l’augment del preu del carburant és més significatiu, malgrat no ser dels més cars del continent. Les diferències territorials es basen en trams impositius, però les mesures afecten els conductors d’arreu.

Per què?

Tot i que és habitual que en èpoques d’operació retorn els preus dels carburants pugin, la inflació d’enguany es deu, bàsicament, als conflictes geopolítics dels Estats Units amb Veneçuela i, sobretot, amb l’Iran. La decisió del president Donald Trump d’abandonar l’acord nuclear amb el segon país està afectant tot el planeta, ja que durant el mes d’agost les exportacions petrolieres iranianes han caigut fins als dos milions de barrils per dia. A més, els importadors més grans del món han cedit a les pressions americanes per reduir els encàrrecs. L’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP) es reunirà el mes de desembre per discutir si altres productors de cru poden compensar la desplomada de subministrament iranià, una vegada entrin en vigor les sancions contra Teheran el mes de novembre.

Andorra també se’n ressenteix

L’augment del cru és global i Andorra també s’ha vist perjudicada per les tensions geopolítiques internacionals i la decisió del president dels Estats Units, Donald Trump, d’abandonar l’acord amb l’Iran. Així ho va explicar a l’ANA el president de l’Associació d’Importadors i Distribuïdors de Carburants d’Andorra, Ramon Visent, quan es va conèixer que fer gasolina ha augmentat un 7% des del mes de gener mentre que el preu de cost ho ha fet en un 21%. La diferència, fins ara, l’han assumit els importadors i distribuïdors, que tenen menys marge de benefici, i els impostos al carburant.

Les existències de cru que s’havien acumulat en el període 2014-2016 han disminuït considerablement a causa de la gran demanda impulsada per una economia mundial en auge i les retallades de subministrament de l’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP). Visent va recordar que fa pocs dies, el gegant del petroli francès Total es va veure obligat a cancel·lar la seva inversió milionària i a abandonar l’Iran per temor a les sancions nord-americanes (el que va donar via lliure al mercat xinès). Tot això ha repercutit en l’augment a escala mundial i el preu del barril Brent, el de referència internacional, estava el gener del 2016 en els 28 dòlars (24 euros) i aquesta setmana ha arribat als 78 (66 euros). La previsió és que la pujada segueixi durant la resta de l’any, tot i que últimament les accions de Brent cotitzen fortament a la baixa en la majoria de borses.

Des del 2013, els carburants havien anant reduint el preu i el 31 del gener del 2016 va ser el moment de tota la sèrie en què els preus dels carburants, gasolina SP 95, gasolina SP 98, gasoli de locomoció i gasoli de calefacció, presentaven uns valors més baixos. Uns valors a nivells del gener del 2009. Des de llavors el creixement, tot i que moderat, ha estat constant fins a arribar als números d’ara.