El síndic demana dades sobre l'extracció de tungstè i or al Pirineu

El síndic de greuges, Rafael Ribó, ha obert una investigació d'ofici per reclamar informació a la Generalitat sobre la possible extracció de wolframi, també conegut com tungstè, i or al Parc Natural de l'Alt Pirineu .

Segons ha informat el Síndic, ha tingut coneixement de l'interès d'una empresa -Neometal Sapania- per dur a terme activitats de recerca, prospecció o sondeig al Parc Natural de l'Alt Pirineu per extreure wolframi i or d'aquest lloc protegit.

Segons la informació de què disposa el síndic, l'empresa, que pertany al grup australià Apollo Minerals, ha iniciat els passos per poder explotar un jaciment de tungstè i or al barranc del port de Salau i també al riu Salat, un punt transfronterer històric entre França i Espanya.

Ribó adverteix que les activitats previstes a l'Estat afectarien una superfície d'uns 55 quilòmetres quadrats, la major part en territori català.

El defensor dels catalans considera que "el desenvolupament del projecte podria tenir un gran impacte ambiental perquè suposaria obrir pistes per a vehicles, transportar maquinària i fer perforacions, el que afectaria greument a un territori on es preserven espècies de flora i fauna protegides".

En aquest sentit, els grups parlamentaris Catalunya en Comú Podem i CUP, la presidenta d'Alòs d'Isil (pedania d'Alt Àneu) i l'alcaldessa d'Alt Àneu, a més de diverses organitzacions ecologistes, ja s'han mobilitzat en contra que la Generalitat concedeixi autorització per dur a terme aquestes prospeccions.

El síndic afirma que té coneixement que l'empresa ha presentat la sol·licitud d'autorització i que aquesta està en tràmit d'avaluació d'impacte ambiental simplificada.

Per això, ha demanat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que l'informi sobre l'estat en què es troba aquest permís, sobre el sentit de l'avaluació de l'impacte ambiental i sobre la valoració que fa del projecte.