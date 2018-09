El MoraBanc de Navarro disputa el seu primer partit contra el Manresa

Sant Julià de Vilatorta acull aquest cap de setmana el torneig de pretemporada de bàsquet més gran d’Europa, una cita que comptarà amb el primer partit del MoraBanc Andorra d’Ibon Navarro. D’aquesta manera, demà a les 20.00 hores disputarà contra el BAXI Manresa de Joan Peñarroya un duel molt emblemàtic després de tres setmanes d’entrenaments. L’FC Barcelona Lassa i el Divina Seguros Joventut jugaran també diumenge

Segons ha comentat avui el tècnic tricolor abans del darrer entrenament abans del partit dde demà , «arribem amb les cames un poc carregades i amb un punt de cansament alt», aquest fet «és normal en aquests moments de la pretemporada». Tot això, per enfrontar-se a un equip que «de ben segur, aquesta temporada, donarà moltes sorpreses». «Els jugadors saben que és el primer partit de la pretemporada, sabem que farem coses malament i que encara ens falta passar hores a la pista», assegurava. Però Navarro és optimista i, tot i que el resultat és el que menys importa, espera «posar al partit tot el que hem estat posant, agafant, aprenent i interioritzant el que va de pretemporada».

El resultat no importa

Tot i la importància del partit, «el resultat importa poc i no serveix per a res». «Quan acaba la pretemporada, tothom està a 0 a 0 i no hi ha dinàmiques, aquesta època molts cops enganya perquè no saps amb quines càrregues de feina arriben els equips als partits, però valen per anar entrenant coses i veient els errors, els resultats són secundaris», aclaria Navarro.

Malauradament, el MoraBanc Andorra ja arriba amb una baixa. El pivot Shayne Whittington està lesionat i encara li queden poc menys de dues setmanes de recuperació. Així, Navarro va considerar que «és un jugador atípic, un pivot un poc diferent de la resta, que ens obre un poc el ventall de jugar amb la polivalència d’alguns jugadors. Pot jugar tant de cinc com de quatre». «Ens hauria permès tenir uns quintets un poc més grans però són fets de la pretemporada, veurem si d’aquí a una setmana o deu dies es pot reincorporar a l’equip», revelava. Igual que Mario Delas, que juga amb el MoraBanc aquesta pretemporada com a temporer en substitució del pivot nord-americà, també viatjarà amb l’equip Armands Berkis, que actualment forma part del filial tricolor.

Pel que fa al rival, «són jugadors amb un gran coneixement a la lliga, amb una gran qualitat, i, per altra banda, són jugadors que ja estaven l’any passat, amb molta gana, que venen amb una dinàmica molt positiva», afirmava. No osbtant això, es troba amb les baixes de Doellman, Renfroe i Lalanna i compta amb cinc joves.

El nou MoraBanc

La principal incògnita després del llarg trajecte de Joan Peñarroya a la banqueta andorrana és saber com serà aquest nou equip. Segons Navarro, esperen «mantenir un poc el ritme alt de les darreres temporades pel que fa a tenir un nombre de posicions altes» i espera «ser un equip que sigui agressiu tant en atac com en defensa». «I amb un punt de duresa, el que ens doni l’energia, i ser forts en defensa», assenyalava.

Ara per ara, el que sabem segur és que l’equip «treballa molt bé». «Estem assimilant la càrrega de feina que estem posant, amb cautela, però bé, amb una predisposició alta a la feina», informava. «Només puc parlar bé del grup, a més hi ha uns alts nivells d’organització, d’infraestructura, és un club d’EuroCup i, per tant, no hi ha molt més a dir, per ara tot són aspectes positius», remarcava.

Un rival emotiu

Sens dubte, el gran atractiu del matx és que la banqueta rival està dirigida per Joan Peñarroya. «El partit ha de ser un entrenament de qualitat però arribem molt verds», comentava l’entrenador manresà. «Juguem contra un equip amb un potencial diferent del nostre, amb una plantilla llarga, amb objectius diferent, però els diria que l’equip que es trobaran d’aquí a unes setmanes serà diferent d’ara. Això comença ara, sabem qui som i sortirem a competir. Això és la pretemporada i ens ha de servir per fer l’equip i per anar creixent pel que vindrà a partir de finals de mes», concloïa Peñarroya.