Visibilitzant el càncer de pròstata

Nick Butter tenia una rutina, una feina com qualsevol altra i una passió: córrer. Bé, córrer i l’aventura. Era l’any 2014 quan el Nick competia a la marató Des Sables del Marroc, una de les més exigents del món, i va coincidir amb Kevin Webber, de 49 anys. Aleshores feia poc que al Kevin li havien diagnosticat un càncer terminal de pròstata i els metges li donaven dos anys de vida. En comptes d’enfonsar-se, Webber va decidir córrer maratons amb l’únic objectiu de recaptar fons per a la investigació contra el càncer de pròstata al Regne Unit, on un de cada cinc homes pateix aquesta malaltia. La història va impactar de tal manera el Nick que va decidir deixar-ho tot i vendre’s les seves pertinences per aconseguir un nou rècord Guinness: recórrer, sol o acompanyat, durant dos anys, tots els països del món amb l’única finalitat d’obtenir 250.000 lliures esterlines per a l’associació benèfica Càncer de pròstata britànica.



Al desembre de l’any passat, el corredor de muntanya andorrà Àngel Cortizo va descobrir el projecte solidari del Nick, que tenia previst iniciar les seves curses per Europa a partir d’aquest mes de setembre, i s’hi va posar en contacte per proposar-li córrer a Andorra. Com no podia ser d’una altra manera, el Nick va acceptar i aquest matí arribarà al Principat per demà fer la marató. El recorregut, ideat especialment per l’Àngel, s’iniciarà a les 06.00 hores del matí a Santa Coloma i arribarà fins al Serrat a través del camí ral. Malgrat que el Nick i el seu equip de voluntaris fugen d’actes oficials, en aquesta ocasió, han acceptat que el Comú d’Andorra la Vella cedeixi l’Estadi Comunal per a la volta d’honor final, i des de l’organització conviden tothom a unir-se a la causa. Com l’Àngel i l’Assandca recorden, ningú està exempt de patir un càncer i és molt important donar-li visibilitat: «Igual que totes les dones estan conscienciades que han de fer-se revisions per controlar un possible càncer de mama, els homes han de començar a entendre que han de revisar la pròstota», diu l’Àngel.



Amb tot, el Principat sumarà el país número 66 d’una llista de 196 i entrarà a formar part dels 2.500 quilòmetres recorreguts pel Nick que, un cop aconseguida la fita, es reflectiran en un documental.



Per cert,el Kevin, a qui els metges li van pronosticar el càncer terminal el 2014, encara és viu.