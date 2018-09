Els terrenys de Concòrdia podrien acollir un futur aeroport d’Andorra

Els coneguts com a terrenys de Concòrdia, tradicionalment disputats entre les parròquies d’Encamp i Canillo, podrien acollir el projecte d’aeroport que està estudiant dins del país la Cambra de Comerç, segons va avançar ahir RTVA. El cònsol major de Canillo, Josep Mandicó, va explicar a EL PERIÒDIC que la institució havia contactat amb el comú i que estaven mantenint converses per valorar diverses opcions, encara que no va desmentir que aquests terrenys fossin una d’elles. El president de la Cambra de Comerç, Miquel Armengol, en canvi, va insistir que no donarien a conèixer l’indret fins a finals d’any. «S’estan valorant diverses alternatives dins del territori d’Andorra», va especificar tot defugint la pregunta de si s’havia pensat en els terrenys de Concòrdia.

Aquesta zona és fronterera entre Encamp i Canillo i des de fa segles que la seva propietat s’ha disputat entre les dues parròquies malgrat que la sentència de l’any 2000 va donar-ne la titularitat a la corporació encampadana. La seva àmplia superfície, superior als 15 quilòmetres quadrats, explicaria que s’hagi pensat en aquesta ubicació per acollir un aeroport a dins d’Andorra. De fet, un estudi de l’Organització Internacional de l’Aviació Civil ja havia avaluat al 2007 la viabilitat d’instal·lar una infraestructura d’aquestes característiques a Grau Roig, pròxim als terrenys de Concòrdia.

Saetde ha portat la discòrdia en aquest territori

Saetde, la societat explotadora de les pistes del Pas de la Casa i Grau Roig, des de fa anys que reclama explotar els mateixos terrenys de Concòrdia que ara podrien acollir un futur aeroport. De tota manera, el passat mes de maig la societat va rebutjar embarcar-se en un nou plet judicial amb el Comú d’Encamp pel perjudici que considerava que havia patit en no poder explotar aquests terrenys. Des de finals de la primavera, Saetde treballa conjuntament amb el comú encampadà per mirar de trobar una sortida al conflicte. Tot i així, ja va avançar aleshores que la seva intenció era aconseguir l’ampliació de la concessió en anys i en terreny, a més d’una compensació econòmica.