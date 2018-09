L’Aplec de la sardana porta un 60% d’ocupació a Encamp

Tot i que aquest es tracta de l’últim cap de setmana abans de finalitzar el període vacacional, Encamp ha aconseguit omplir el 60% dels seus hotels coincidint amb l’esperada cita anual de l’Aplec de la sardana, que enguany compta amb 330 assistents. De tota manera, a excepció de Sant Julià –amb només un 30% d’ocupació–, la resta de parròquies superen la xifra encampadana, sempre més baixa tenint en compte que inclou el Pas de la Casa. La Massana arribarà al 75% i les parròquies centrals rondaran el 66%, va avançar ahir el president de la Unió Hotelera, Carles Ramos, tot insistint que ja es nota la davallada pel final de les vacances.

El 60% d’ocupació que aconsegueix Encamp –i que s’explica per l’atracció que genera l’esdeveniment cultural– és una bona xifra per a la parròquia tenint en compte que fa poc va superar en desocupació Sant Julià –el territori que rep menys turistes– pel mal estiu que ha tingut el Pas de la Casa, que sí que rep visitants i excursionistes però no hi pernocten.