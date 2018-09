El 31è Aplec sardanista porta 16 colles i 330 persones a Encamp

El diumenge serà un dia per fer baixar els àpats, ja que les colles començaran a ballar a les 10.30 a la plaça dels Arínsols i a les 16.30 se celebrarà el concurs de colles improvisades que s’allargarà fins al vespre.

Al vespre, l’Aplec es desplaça fins al Complex Esportiu de la població on tindrà lloc el sopar de gala, per al qual ahir a la tarda només quedava una plaça, i després s’entregarà la Grandalla d’argent a una destacada persona del món sardanista.

Els actes comencen aquest migdia a la plaça dels Arínsols a les 12.00 amb l’actuació dels Castellers d’Andorra i seguidament se servirà una arrossada popular per 10 euros. No obstant això, el plat fort de la trobada arribarà a les 17.00 hores quan se celebrarà el 25è Concurs de Colles Sardanistes, a la mateixa plaça, amb música de la cobla La Flama de Farners i sardanes de set tirades. El lliurament de premis està previst cap a les 18.30 hores.

Vuit anys després, la presidenta de La Grandalla segueix pensant que la manca de joves és una amenaça per a l’esperit sardanista «sobretot a Andorra i a la Catalunya del Nord sí que es compleix l’estereotip que el sardanista és una persona d’edat, en canvi a Catalunya [la del sud] hi ha més joves que segueixen amb la tradició, sobretot en els últims anys».

Arajol va destacar l’evolució de l’Aplec encampadà en aquestes tres dècades i va reconèixer que «ha crescut molt» tot i haver fet front a períodes de crisi, com el del 2010 quan el relleu generacional semblava amenaçar l’esdeveniment però gràcies a la iniciativa d’Arajol «i altres dones de la parròquia que ens vam fer càrrec de la junta va tirar endavant».

Per Mireia Aguilar

